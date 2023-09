Sprogimai Rusijoje: ukrainiečiai parodė, kaip smogė rusų elektros pastotei Kurske

Anot Ukrainos Saugumo tarnybos, elektros pastotė aptarnavo svarbius rusų karinius objektus.

„Kol Rusijos gynybos ministerija praneša apie tariamą 11 Ukrainos bepiločių orlaivių numušimą Kursko srityje, yra vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota sėkminga ataka prieš elektros pastotę.

Be kita ko, prie jos buvo prijungti svarbūs priešo kariniai objektai. Vaizdo įraše matyti, kaip dronai pataikė į taikinį. Dėl kitos mūsų specialiosios operacijos okupantai pradeda suprasti, kad „blackoutas“ yra ne tik svetimas žodis, bet realybė, kuri jau yra ant jų slenksčio“, – cituojamas tarnybos atstovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad jei rusai toliau atakuos Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus, sulauks atsako.

In the #Kursk region, a drone dropped two explosive devices on a substation. The #Russian Ministry of Defense stated that air defense allegedly destroyed 11 drones at night - one over the territory of the #Kaluga region and 10 over the Kursk region. pic.twitter.com/dkgxU66877

