„Spiegel“: Ukrainos ginkluotųjų pajėgų turimos sviedinių atsargos baigsis ne vėliau kaip birželį

Pasak kariškio, jį kelis mėnesius domina tik viena tema: „Mes mėginame nupirkti amunicijos visame pasaulyje“.

Kaip rašo leidinys, Europos šalių vyriausybėms iškilo egzistencinis klausimas: ar jos gali pačios įsigyti reikiamos gynybos įrangos nedalyvaujant JAV? Pažymima, kad kol kas rezultatai padeda suvokti liūdną realybę.

„Deja, artilerijos ir priešlėktuvinės amunicijos nėra daug visame pasaulyje“, – konstatuoja Ch. Freudingas.

Berlynas slapta tariasi dėl amunicijos pirkimo su Indija, kuri nenori atvirai gadinti santykių su Rusija. Tokie susitarimai gali būti sudaryti ir su arabų šalimis, kai kurios iš jų turi dideles sviedinių atsargas.

„Gynybos ministerija Berlyne kasdien laužo galvą, kur dar būtų galima rasti amunicijos. Laikas veikia prieš Europą: specialiųjų tarnybų duomenimis, Ukrainos atsargos baigsis ne vėliau kaip birželį, o gal ir dar anksčiau“, - pažymi „Spiegel“.

Anksčiau „The New York Times“ rašė, kad, Amerikos pareigūnų duomenimis, be priemonių papildymo, Ukrainos oro gynybai jų pakaks tik iki kovo mėnesio. Vakarų oficialūs asmenys ir karo ekspertai perspėjo, kad be JAV pagalbos Ukrainai gresia kolapsas fronte.

Iki kovo pabaigos Europos Sąjunga planuoja patiekti Kyjivui beveik 170 tūkstančių sviedinių, kurie taip reikalingi Ukrainos kariuomenei.