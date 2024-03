Solovjovas pasiūlė Kremliui branduoliniu ginklu smogti trims NATO šalims

Valstybinės televizijos laidų vedėjas, ištikimiausias Kremliaus propagandistas Vladimiras Solovjovas, šią idėją iškėlė savo laidoje „Vakaras su Vladimiru Solovjovu“.

Laikraščio „The Daily Beast“ žurnalistė Julia Davis penktadienį pasidalijo laidos ištrauka socialiniame tinkle X.

Pundits on Vladimir Solovyov's show pontificated which Western cities should be the first to be targeted with nuclear strikes. Some of their top choices: Paris, Marseille, Lyon, Hamburg, Munich or Garmisch-Partenkirchen and the United States in general.https://t.co/mHdrCemaNb