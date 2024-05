Plaukdamas atgal link valties jis šaukia: „Aš ją paliečiau“ ir klausia: „Ar nufilmavote?“ Tada jis vėl bando paliesti orką. Aplinkos apsaugos departamento vyriausiasis tyrėjas Haydenas Loperis sakė, kad 50-metis vyras parodė neatsakingą elgesį ir nepaisė nei savo, nei orkos saugumo, skelbia portalas „The Guardian“.

„Vaizdo įrašas kalba pats už save, tai šokiruojantis ir absoliučiai idiotiškas elgesys“, – sakė jis.

Apie vaizdo įrašą departamentą informavo keli susirūpinę žmonės, kurie jį pamatė socialiniuose tinkluose. Bendradarbiaudamas su policija, departamentas nustatė vyro tapatybę ir skyrė jam 600 JAV dolerių (apie 552 eurų) baudą už šį pažeidimą.

„Tai labai aiškus Jūrų žinduolių apsaugos įstatymo pažeidimas. Pagal apsaugos teisės aktus orkos yra priskiriamos banginiams, o plaukioti su bet kokiu jūrų žinduoliu, jį trikdyti ar priekabiauti prie jo yra neteisėta“, – sakė jis.

H. Loperis sakė, kad dažnai žmonės šį įstatymą pažeidžia atsitiktinai, pavyzdžiui, priplaukdami vandens motociklu per arti jūros žinduolio, tačiau šiuo atveju „tai buvo tikrai akivaizdus kvailumo pavyzdys“.

🚨A 50-year-old man from Auckland was fined $600 for jumping off a boat and bodyslamming a killer whale off the coast of New Zealand.



The orca, which was accompanied by a calf, was approached by the man who exclaimed, "I touched it!" after the encounter.



The Department of… pic.twitter.com/6wgB0PYD2R

REKLAMA