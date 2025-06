Smūgis Irano finansų sistemai: ištrinti banko duomenys, įsilaužta į kriptovaliutų biržą

„Nobitex“ pažadėjo kompensacijas ir ragina imtis atsargumo priemonių, augant nerimui dėl galimo duomenų ir programinio kodo nutekėjimo, rašoma „Crypto Briefing“.

Maža to, po incidento pasirodymo, atsakomybę už ataką prisiėmė „Gonjeshke Darande“, dar žinoma kaip „Predatory Sparrow“ – proizraelietiška programišių grupė.

After the IRGC’s “Bank Sepah” comes the turn of Nobitex

WARNING!



In 24 hours, we will release Nobitex's source code and internal information from their internal network.

Any assets that remain there after that point will be at risk!



The Nobitex exchange is at the heart of the… pic.twitter.com/GFyBCPCFIE