Smarkiai krito naujų telefonų pardavimas: ar žmonėms atsibodo naujovės, kurių niekas neprašo?

„Apple“ vadovas Timas Cookas pažadėjo, kad „iPhone 16“ iš naujo apibrėš išmaniojo telefono paskirtį, kad ir ką tai reikštų. „Google“ produktų valdymo viceprezidentas Brianas Rakowskis lyriškai kalbėjo apie nuostabų „Pixel 9“ dizainą. „Huawei“ sukūrė savo vartotojiško prekės ženklo dainą, sakoma jos pranešime spaudai, kuri „galingai išreiškia svajonių siekimą, pabrėžiant, kad kiekvienas bendrovės proveržis ir sėkmė kyla iš tikėjimo svajonėmis“.

Tiek „Apple“, tiek „Google“ daug dėmesio skyrė integruotoms dirbtinio intelekto funkcijoms. Naujoji „Google“ funkcija „Magic Editor“ į esamas nuotraukas gali įtraukti dirbtinio intelekto sukurtą turinį, taip pat pašalinti nepageidaujamus fragmentus. „Apple“ „iPhone 16“ dirbtinis intelektas apima „ChatGPT“ kūrėjo „OpenAI“ technologiją, kuri įdiegta į skaitmeninį asistentą „Siri“, kurį, daugelio teigimu, jau seniai reikėjo atnaujinti.

REKLAMA

REKLAMA

Ar tikrai žmonėms reikalingos visos šios technologijos?

Tyrimų bendrovės „CCS Insight“ mobiliųjų telefonų ekspertas Benas Woodas sakė, kad nors dirbtinio intelekto funkcijomis siekiama palengvinti skaitmeninį gyvenimą, jos nebūtinai yra visų norų sąrašo viršuje, skelbia BBC.

REKLAMA

„Manau, kad dauguma žmonių dabar žino, ko nori iš telefono, o vienas svarbiausių dalykų yra kamera“, – sako jis.

Tai žino ir telefonų kūrėjai. Kiekvieno naujo telefono kameros techninė specifikacija paprastai būna geresnė nei ankstesnės kartos. Tačiau net ir tai nebėra garantuotas pardavimų generatorius.

„Neabejotinai vyksta tai, kad žmonės ilgiau naudoja savo telefonus. Dar 2013 m. kasmet būdavo parduodama 30 mln. telefonų, – priduria B. Woodas. – Šiemet jų bus apie 13,5 mln“.

REKLAMA

REKLAMA

Be abejo, nuolatinė pragyvenimo išlaidų krizė daro įtaką žmonių sprendimams dėl išlaidų. Be to, kiekvienas telefonas, kuriame yra retųjų elementų ir brangiųjų metalų, kainuoja aplinkai.

„Vaikystė be išmaniųjų telefonų“

Vis dažniau pastebima tendencija, ypač tarp tėvų ir jaunimo, bandyti visiškai atsisakyti išmaniųjų telefonų.

Kelios Jungtinės Karalystės mokyklos peržiūri savo išmaniųjų telefonų politiką, o kelios jau nusprendė visiškai uždrausti išmaniuosius telefonus. Šį semestrą Etono valstybinėje mokykloje (Didžioji Britanija) pradėjusiems mokytis mokiniams buvo išduoti funkciniai telefonai (kartais gana nepopuliariai vadinami „kvailiaisiais telefonais“), ir keletas kitų privačių ir valstybinių įstaigų svarsto galimybę pasekti šiuo pavyzdžiu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mobiliųjų telefonų tinklas EE rekomenduoja, kad jaunesni nei 11 metų vaikai apskritai neturėtų turėti išmaniųjų telefonų.

Organizacija „Nova East“ vadovauja kampanijos „Vaikystė be išmaniųjų telefonų“ šiaurės ir vakarų Londono skyriui, kuris ragina tėvus ir mokyklas bendradarbiauti, kad vaikams kuo vėliau būtų duodami šie įrenginiai.

„Mes nesame nusiteikę prieš technologijas, mes tiesiog pasisakome už vaikystę, – sako ji. – Norėtume, kad technologijų bendrovės sukurtų vaikams draugišką telefoną, kuriame būtų siūlomos tik pagrindinės funkcijos, tokios kaip skambučiai, žinutės, muzika ir žemėlapiai, be jokių papildomų funkcijų“.

REKLAMA

Dr. Sasha Luccioni, dirbtinio intelekto įmonės „Hugging Face“ mokslininkė, sako, kad kol kas neatrodo, jog ši žinia būtų išgirsta.

„Vis dažniau kalbama apie „skaitmeninį blaivumą“ kuriant ir naudojant technologijas, tačiau panašu, kad išmaniųjų telefonų kūrėjai eina visiškai priešinga kryptimi“, – sako ji.

„Samsung“ sakė: „Samsung“ vartotojai gali pasirinkti, kaip naudoti savo „Galaxy“ telefonus, kurie geriausiai atitinka jų poreikius. Pavyzdžiui, skaitmeninės gerovės funkcijos leidžia naudotojams pasirinkti, kokiomis funkcijomis, kada ir kiek laiko jie naudojasi, pavyzdžiui, nustatyti ekrano laiko limitą konkrečioms programėlėms, kurias jie nori apriboti“.

REKLAMA

Funkcionalūs telefonai ir laikas prie ekranų

Viena iš bendrovių, kuri įsiklauso į vis dažniau pasigirstančius raginimus mažinti telefonų funkcionalumą, yra Suomijos įmonė HMD, vis dar gaminanti pagrindinius „Nokia“ telefonus. Praėjusį mėnesį ji, bendradarbiaudama su žaislų gamintoja „Mattel“, išleido Barbės temos telefoną. Du žodžiai, kuriais galima jį apibūdinti, yra šie: funkcionalus ir rožinis.

Kaip ir daugumoje funkcinių telefonų, jame nėra programėlių, programėlių parduotuvės, priekinės kameros ir žaidimų. Jei norite klausytis muzikos, yra FM radijas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„CCS Insight“ prognozuoja, kad šiais metais Jungtinėje Karalystėje bus parduota apie 400 tūkst. funkcinių telefonų – tai toli gražu ne tiek daug, kad artimiausiu metu išstumtų „iPhone“ iš perkamiausių pasaulyje telefonų sąrašo viršūnės, tačiau tai nėra bloga rinkos vieta.

Kalbant apie laiką, praleidžiamą prie ekranų, galima aiškiai pastebėti, kad vartotojai, o ypač jaunimas, jo praleidžia vis daugiau.

„Manau, kad visada pamirštame, jog naudojimasis išmaniaisiais telefonais teikia didžiulę naudą, – sako Pete‘as Etchellsas, Bath Spa universiteto psichologijos ir mokslinės komunikacijos profesorius, daug rašęs ekrano laiko klausimu. – Esame linkę daug daugiau dėmesio skirti neigiamiems dalykams. Visada verta nepamiršti, kad tai yra patogios technologijos. Jos mums padeda. Jos turi ir gerų aspektų“.