TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Smarki liūtis Odesoje nusinešė devynių žmonių gyvybes

2025-10-01 08:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 08:43

Stipri liūtis Odesoje nusinešė mažiausiai devynių žmonių gyvybes, trečiadienį pranešė ukrainiečių gelbėjimo tarnybos.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Stipri liūtis Odesoje nusinešė mažiausiai devynių žmonių gyvybes, trečiadienį pranešė ukrainiečių gelbėjimo tarnybos.

0

„Per septynias valandas Odesoje iškrito beveik dviejų mėnesių kritulių norma. Nė viena lietaus kanalizacijos sistema negali atlaikyti tokio krūvio“, – platformoje „Telegram“ rašė Odesos meras Henadijus Truchanovas.

„Šiuo metu žinoma, kad žuvo devyni žmonės, tarp jų – vienas vaikas“, – atskirame pranešime teigė Valstybinė gelbėjimo tarnyba.

