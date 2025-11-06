 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Slovakijoje iš naujo teisiamas žurnalisto Jano Kuciako nužudymo užsakovas

2025-11-06 10:31 / šaltinis: BNS
2025-11-06 10:31

Įtariamas slovakų žurnalisto tyrėjo ir jo sužadėtinės nužudymo kurstytojas kitais metais bus teisiamas iš naujo, trečiadienį pranešė aukos šeimos advokatas.

Slovakijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Įtariamas slovakų žurnalisto tyrėjo ir jo sužadėtinės nužudymo kurstytojas kitais metais bus teisiamas iš naujo, trečiadienį pranešė aukos šeimos advokatas.

REKLAMA
0

Verslininkas Marianas Kočneris kaltinamas užsakęs Jano Kuciako ir Martinos Kušnirovos, kurie 2018 metų vasarį buvo nušauti savo namuose netoli sostinės Bratislavos, nužudymą.

27 metų J. Kuciakas buvo parašęs keletą straipsnių apie kyšininkavimą ir šešėlinius sandorius, susijusius su M. Kočneriu, kuris turėjo ryšių su aukšto rango politikais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutiniame savo straipsnyje, kuris buvo paskelbtas jau po jo mirties, J. Kuciakas kalbėjo apie įtariamus Italijos mafijos ir Roberto Fico vyriausybės ryšius.

REKLAMA
REKLAMA

Poros mirtis sukėlė didžiausius protestus Slovakijoje nuo pat komunistinės sistemos žlugimo ir paskatino atsistatydinti R. Fico vyriausybę, nors 2023 metais jis grįžo į valdžią.

Slovakijos Aukščiausiasis Teismas du kartus panaikino išteisinamąjį nuosprendį M. Kočneriui.

Pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris vyks nuo sausio 26 dienos, atliks nauji teisėjai, žiniasklaidai sakė advokatas Peteris Kubina.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų