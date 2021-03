Slovakija naktimis įveda komendanto valandą COVID-19 plitimui sumažinti

Slovakams bus draudžiama nuo 20 val. iki 5 val, išeiti iš savo namų, sakoma vyriausybės dekrete.

Dienos metu Slovakijos gyventojų taip pat prašoma likti namuose, nebent reikia vykti į medicinos įstaigą ar darbą. Taip pat leidžiama išeiti pasivaikščioti gamtoje arba vedžioti augintinius.

Komendanto valanda skelbiama iki kovo 19 dienos, tačiau šis terminas gali būti pratęstas.

Šioje 5,4 mln. gyventojų turinčioje Europos Sąjungos šalyje mirtingumo nuo COVID-19 rodiklis yra didžiausias pasaulyje. Remiantis pastarųjų dviejų savaičių duomenimis, 100 tūkst. gyventojų teko 24 mirties atvejai, nurodo naujienų agentūra AFP.

Tokį didelį skaičių „lemia daugybė faktorių. Slovakija padarė keletą klaidų“, anksčiau AFP sakė Gydytojų profsąjungos pirmininkas Peteris Visolajsky.

„Karantinas buvo įvestas per vėlai, yra nepakankamai kontroliuojamas. Be to mirtingumą lemia apskritai bloga Slovakijos sveikatos apsaugos (sistemos) padėtis“, – kalbėjo P. Visolajsky.

Pasak eksperto, esančių suvaržymų laikymosi užtikrinimas geriau „galėtų sumažinti užsikrėtimo atvejų skaičių“ nei naujų įvedimas.

Slovakija pirmadienį tapo antra ES valstybe po Vengrijos, sulaukusia rusiškos vakcinos nuo koronaviruso „Sputnik V“ siuntos. Iš viso Bratislava užsisakė 2 mln. dozių šios vakcinos.

Slovakija, kuri kreipėsi pagalbos į ES, yra išsiuntusi 10 pacientų gydytis į kaimyninę Lenkiją ir sulaukusi medikų komandos iš Rumunijos.