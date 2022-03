Skelbiama, kad į atokius Rusijos kaimus išvežta 4–4,5 tūkst. Mariupolio gyventojų

Dar šeštadienį Mariupolio tarybos atstovai paskelbė, kad miesto gyventojai yra prievarta vežami į Rusijos teritoriją. Skelbta, kad žmonės vežami į stovyklas, o vėliau į kaimus.

#Mariupol city council informed that thousand of #Ukraine citizens from the captured parts of Mariupol have been forcibly interned to filtration camps, and then to remote villages in #russia . The GULAG has been restored😢

CNN skelbia, kad rusai stovyklose tikrino ukrainiečių telefonus ir dokumentus. Iš stovyklų jie buvo nukreipti į atokius Rusijos miestus.

Kaip praneša CNN, Mariupolio miestas yra beveik nuolat bombarduojamas, gyventojams trūksta maisto ir vandens. Žuvusiųjų kūnai paliekami tiesiog gatvėse.

The New York Times skelbia, kad Mariupolio mero padėjėjas Pyotr Andryuschenko kaltina rusų pajėgas išvežus nuo keturių iki keturių su puse tūkstančio Mariupolio gyventojų.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktį iš šeštadienio į sekmadienį pareiškė, kad tai, ką Rusijos pajėgos padarė Mariupoliui, yra „teroro aktas, kuris bus prisimenamas šimtmečius“.

Pasak Berdjansko miesto tarybos atstovų, iš Zaporižės į Berdjanską bėgančių Mariupolio gyventojų paimti vykęs konvojus buvo sustabdytas rusų. Rusų pajėgos konvojų sustabdė netori Azovsko kaimo.

According to the Berdyansk city council, the convoy was heading to Berdyansk from Zaporizhzhia to pick up fleeing Mariupol residents but was stopped by Russian occupying forces near the village Azovske, three kilometers from Berdyansk.

