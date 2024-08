Skelbiama, kad du baltarusiai per Lietuvą buvo deportuoti iš Švedijos į Baltarusiją

Skelbiama, kad baltarusis ir jo motina dalyvavo 2020 m. protestuose ir bijojo grįžti į šalį dėl politinio persekiojimo grėsmės.

Švedijos valdžios institucijos nusprendė, kad Baltarusijoje jiems negresia pavojus, ir tada deportavo juos į Baltarusiją per Lietuvą. „Nexta“ rašo, kad Švedijos migracijos agentūra jų prieglobsčio prašymus vertino remdamasi pasenusia informacija.

Vyras buvo sulaikytas iš karto pasienio kontrolės punkte ir jam buvo iškelta politinė baudžiamoji byla. Baltarusiams beveik visada atsisakoma suteikti prieglobstį Švedijoje.

„Jei atsidūrėte tokioje situacijoje, kai dėl migracijos tarnybos atsisakymo suteikti prieglobstį jums gresia deportacija į Baltarusiją, nelaukite ir pabandykite prašyti prieglobsčio kitoje ES šalyje“, – rašo „Nexta“.

‼️ Two citizens of Belarus were denied asylum in Sweden. The man was detained at the border after deportation, the fate of his mother is unknown



The Belarusian and his mother participated in the protests in 2020 and were reasonably afraid to return to the country because of the… pic.twitter.com/Rpi7XXEPoX