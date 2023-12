Skandalingas Musko pareiškimas: „Putinas nėra blogas žmogus“

E. Muskas skandalingus teiginius išsakė per „X“ tinklalaidę, kurios fragmentas buvo išplatintas socialiniuose tinkluose. Milijardierius sakė, kad jam patinka rusiški memai apie jį, nes rusai turi „ypatingą humoro jausmą“.

„Rusai turi ypatingą humoro jausmą. Man patinka šie žmonės. Neprieštaraučiau ateityje gauti rusišką pasą“, – sakė E. Muskas.

Pokalbio fragmentas:

Tons of Russian telegram channels and some Ukrainian ones are sharing that Elon Musk called Putin “not a bad guy” and said he didn’t mind getting a Russian passport in the future since he likes these guys.



The bad thing about sharing propaganda and quoting Russia’s propagandists… pic.twitter.com/0pJUcEltGV

