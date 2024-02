Nutekintoje nespalvotoje filmuotoje medžiagoje užfiksuotas kariniame objekte vykęs sekso vakarėlis, kuriame dalyvavo nuogi daugiau kaip 300 narių turinčios vadinamosios „Mėlynojo aksomo“ grupės dalyviai, skelbia portalas „The Sun“.

Vienas šaltinis teigė: „Jie filmuoja visus savo vakarėlius ir skelbia juos savo privačiuose socialinės žiniasklaidos kanaluose. Grupės esmė – susirinkti, nusirengti, gerti ir šokti“.

Po vieno „erotinio vakarėlio“ karininkų namų bibliotekoje taip pat buvo pateikti skundai miesto generalinei prokuratūrai.

„Vakarėlio svečiai tariamai dėvėjo permatomus apatinius, gėrė alkoholį ir vartojo narkotikus“, – teigė vietos naujienų portalas E1.

Bilietai į šį vakarėlį kainavo nuo 5 iki 10 svarų sterlingų (apytiksliai nuo 4 iki 9 eurų).

Projekto „Savanorių kuopa“ koordinatorė, prokarinė aktyvistė Jekaterina Ipatova pasmerkė „šventvagiškus“ sekso vakarėlius.

Ji sakė: „Manome, kad nepriimtina rengti tokius renginius valstybės tarnautojų rūmuose. Čia atsisveikinama su kariais, žuvusiais specialiojoje karinėje operacijoje [kare]. Vakarėliams rengti yra naktiniai klubai, bet rengti juos karininkų namuose yra šventvagystė“.

„Telegram“ kanalas, susijęs su pagrindiniu proputiniškos televizijos propagandistu Vladimiru Solovjovu, skundėsi dėl „vietos, kurioje vyksta atsisveikinimas su kariais, atidavusiais gyvybę už Tėvynę, išniekinimo“.

Karininkų rūmų vadovo pavaduotojas Georgijus Podkoritovas net buvo priverstas atsistatydinti dėl BDSM vakarėlių.

Jis sakė: „Esu nusiminęs, kad Karininkų rūmai įsivėlė į skandalą ir jie meta ant mūsų purvą“.

Po to G. Podkorytovas prisipažino: „Aš taip pat buvau įtrauktas į šį skandalą“.

44 metų Sergejus „Zergulio“ Kolesnikovas, provalstybinis karinis tinklaraštininkas ir Stalino rėmėjas, turintis 307 tūkst. „Telegram“ sekėjų, teigė: „Aš esu provalstybinis kariškis: Man nerūpi, ką žmonės daro. Man rūpi, kur. Atsisveikinimas su mūsų žuvusiais kariais vyksta karininkų namuose“.

Jis rašė: „Šniukštinėkite [kokainą], [užsiimkite analiniu seksu] kur tik norite, bet tik ne Rusijos Federacijos gynybos ministerijos Centrinės karinės apygardos karininkų namuose“.

Tarp Jekaterinburge vykusių žuvusių Rusijos karininkų laidotuvių vyko ir žymaus Rusijos valstybinės propagandinės žiniasklaidos priemonės karo korespondento 34 metų Rostislavo Žuravliovo laidotuvės.

Čia taip pat vyko vyresniojo leitenanto Deniso Jefanovo, tinklinio trenerio, išvykusio kovoti už Putiną, laidotuvių ceremonija ir atsisveikinimas su majoru Rišatu Izatulinu.

Tai įvyko po to, kai gruodį Maskvoje įsiūtį sukėlė nešvarus „Sodomos ir Gomoros“ pokylis, kuriame dalyvavo Rusijos elitas ir tariama Putino krikštaduktė.

Rusijos karo fanatikus įsiutino sostinėje surengtas ištvirkėliškas, beveik nuogas vakarėlis, surengtas tuo metu, kai Ukrainoje žūsta kariai.

Kritikai aukšto lygio susibūrimą palygino su „Sodoma ir Gomora“, tvirtindami, kad turtingų žvaigždžių išdaigos buvo įžeidimas tiems, kurie miršta fronte dėl Kremliaus neteisėto karo prieš Ukrainą.

Tarp labiausiai kritikuojamų svečių buvo nėščia ir be liemenėlės Ksenija Sobčak, vilkėjusi „Sorelle“ drabužį.

40-metė televizijos laidų vedėja 2018 m. buvo liberali kandidatė į Rusijos prezidento postą.

Ji garsėja tuo, kad yra tariama V. Putino krikštaduktė. Jis dalyvavo jos krikštynose, o Ksenijos mirusį tėvą Anatolijų Sobčak laikė savo politiniu mentoriumi.

Kitas populiarus veikėjas, reperis Vacio, buvo pastebėtas dėvintis tik „Balenciaga“ kojinę ant savo lytinio organo.

Dabar atlikėjui gali būti įsakyta kovoti Ukrainoje, nes Rusijos valdžia jam jau įteikė karinį šaukimą.

Vacio kaltinamas smulkiu chuliganizmu ir „homoseksualų propagandos“ skleidimu per nešvarų balių, kuris Rusijoje laikomas ekstremizmu.

Putinas taip pat pradėjo keistą ukrainiečių „OnlyFans“ modelio medžioklę praėjus trejiems metams po to, kai ji Maskvos Raudonojoje aikštėje pasirodė be viršutinių drabužių.

Vaizdo įrašas, kuriame 24 m. Lolita Bogdanova demonstruoja savo krūtinę istorinėje vietoje, pasirodė akivaizdžiai kovojant su ištvirkavimu.

Filmuota medžiaga buvo įkelta 2021 m., prieš karą su Ukraina, tačiau pranešimuose teigiama, kad Lolita, dar žinoma kaip Lola Bunny, šiandien buvo įtraukta į Kremliaus tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą.

