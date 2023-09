Šiurpūs vaizdai iš Rumunijos: Rusija smogė itin arti sienos

Anot leidinio, rusai smogė Ukrainos ir Rumunijos sienos kontrolės punktui, esančiam tarp Isakčios miestelio (Rumunija) ir Orlivkos (Ukraina).

Toje vietoje veikia keltas per Dunojų.

Atakos vaizdo įrašas buvo paskelbtas socialiniuose tinkluose. Matyti ir girdėti, kaip kitoje upės pusėje, Ukrainos teritorijoje, driokstelėja sprogimas.

Footage of a Russian attack against the Orlivka area near the ports of Reni and Izmail - filmed from the Romanian side #Ukraine pic.twitter.com/UhPJlXImCg