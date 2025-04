Šių metų kovas – pats blogiausias Ukrainai nuo karo pradžios

Jeigu žiūrėtume į Rusijos ir Ukrainos karinės technikos nuostolių santykį, 2025 m. kovas Ukrainai buvo blogiausias mėnuo nuo rusų plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 metų pradžioje. Tokią išvadą pateikia amerikiečių analitikas ir karo apžvalgininkas Dmitrijus Alperovičius savo anketoje socialiniame tinkle „X“.

Jis skelbia grafiką, anot jo, sudarytą remiantis atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) projekto „Oryx“ duomenimis. Šiame grafike vaizduojamas Rusijos ir Ukrainos karinės įrangos nuostolių karo metu santykis. Grafike matyti, kad 2025 m. kovą ukrainiečių nuostoliai yra šiek tiek didesni nei rusų – taip nutiko pirmą kartą per daugiau nei 3 metus trunkantį rusų pradėtą plataus masto karą Ukrainoje. Santykis buvo maždaug 1,1:1 Rusijos naudai.

D. Alperovičiaus grafiką savo kanaluose perpublikavo čekų OSINT analitikas Jakubas Janovskis, kuris yra vienas iš pirmaujančių „Oryx“ savanorių, taip pat ukrainiečių karo analitikas Tatarigami, vienos iš žymiausių Ukrainos analitinių grupių „Frontelligence Insight“ įkūrėjas. Abu jie niekaip nepaneigė D. Alperovičiaus duomenų, taigi netiesiogiai jam pritarė.

D. Alperovičiaus grafike nėra tiksliai nurodyta, kiek ir kokios technikos vienetų abi pusės neteko kovo mėnesį, tačiau viską sudėjus išeina, kad abi pusės prarado apie 400 karinės technikos vienetų, o Ukraina – šiek tiek daugiau.

Analitikas pažymėjo, kad santykis būtų šiek tiek geresnis Ukrainos naudai, jei būtų skaičiuojama tik sunkioji ginkluotė. Tačiau net ir tokiu atveju kovas Ukrainai vis tiek būtų antras blogiausias mėnuo nuo 2022 metų vasario.

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat pažymėjo, kad čia svarbų vaidmenį suvaidino Rusijos puolimas Kursko srityje ir priverstinis Ukrainos karių atsitraukimas.

Be to, Ukrainai nepalankų nuostolių santykį D. Alperovičius aiškina tuo, kad Rusijos kariuomenė per puolamąsias operacijas vis dažniau pereina prie civilinės technikos naudojimo. To pasekmė – didėja gyvosios jėgos nuostoliai, o šarvuotosios technikos nuostolių statistika, priešingai, mažėja.

„Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Ukrainai trūksta sunkiosios ginkluotės, ir į neaiškią ateitį dėl būsimos užsienio karinės pagalbos masto, tai nėra gera situacija“, – apibendrina apžvalgininkas.