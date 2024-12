Sirijos kalėjime aptiktas įkalintas amerikietis: iš pradžių palaikytas kitu žmogumi

Televizijos kanalo „Al Hadath“ pranešime sakoma, kad amerikietis, vardu Travisas, buvo rastas viename iš režimo kalėjimų pietiniame Damasko pakraštyje. Sirijos žiniasklaida patvirtino, kad jo būklė vertinama kaip patenkinama.

„CBS News“ televizijai Travisu Timmermanu prisistatantis žmogus sakė, kad jis bandė pats išvykti iš šalies po to, kai buvo sukilėlių išleistas iš kalėjimo, kuriame buvo laikomas daugiau nei pusę metų. Jis sakė, kad buvo sulaikytas, kai prieš septynis mėnesius be leidimo įvažiavo į Siriją po to, kai mėnesį praleido kaimyniniame Libane.

Supainiotas su Austinu Tice’u

Anksčiau buvo skelbta, kad kalėjime rastas 2012 m. Sirijoje dingęs amerikiečių reporteris Austinas Tice’as, tačiau informacija nepasitvirtino.

T. Timmermanas viename iš savo komentarų paaiškino, kad jis nėra žurnalistas, o buvo išvykęs į religinę kelionę. Pranešama, kad jis buvo rastas basas laukuose.

Vašingtonas apkaltino arabų šalies valdžią pagrobus 30-metį žurnalistą A. Tice’as ir kelis kitus JAV piliečius. Damaskas kaltinimus atmetė ir teigė, kad JAV administracija pati skatino savo piliečius nelegaliai atvykti į Siriją ir susisiekti su antivyriausybinėmis ginkluotomis grupuotėmis.

Gruodžio 9 d. Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris sakė, kad JAV prezidento specialusis pasiuntinys įkaitų reikalams Rogeris Carstensas buvo atvykęs į Beirutą, JAV vyriausybei dedant „intensyvias pastangas“ surasti Sirijoje esantį A. Tice’ą ir grąžinti jį į tėvynę.