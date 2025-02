Šiaurės Korėja pranešė atlikusi strateginių kruizinių raketų bandymus

Korėjos liaudies armija (KLA) bandymus surengė trečiadienį ryte, o jį stebėjo pats Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas, pranešė valstybės kontroliuojama naujienų agentūra KCNA.

Kim Jong Unas paragino Šiaurės Korėjos ginkluotąsias pajėgas „patikimu branduoliniu skydu“ ginti šalies suverenumą ir saugumą, nurodė KCNA.

Anot agentūros, skrisdamos ovalia trajektorija raketos vos per dvi valandas įveikė 1 587 kilometrų ilgio atstumą ir „tiksliai“ pataikė į taikinius.

Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“ pranešė, jog tai, kad kalbėdamas apie trečiadienį įvykusias raketines pratybas Pchenjanas vartojo žodį „strateginės“, leidžia manyti, kad jos gali nešti branduolinį užtaisą.

Įtampa Korėjos pusiasalyje dar labiau išaugo, Pchenjanui per pastaruosius dvejus metus ėmus gerokai intensyviau vykdyti raketų bandymus ir vartoti vis aštresnę retoriką JAV ir Pietų Korėjos atžvilgiu. Be to, Šiaurės Korėja sustiprino karinį bendradarbiavimą su Rusija.