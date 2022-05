Siaubinga tragedija Vakarų Ukrainoje: susidūrus trims transporto priemonėms žuvo 27 žmonės

Antradienį vakare per kasdienį vaizdo kreipimąsi prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad „baisi eismo nelaimė“ įvyko vakarinėje Rivnės srityje.

„Susidūrė autobusas, lengvasis automobilis ir benzinvežis. Šiuo metu yra 17 žuvusiųjų, bet aukų gali būti daugiau“, – sakė V. Zelenskis ir išreiškė užuojautą per avariją netekusiems artimų ir mylimų žmonių.

Vėliau vidaus reikalų ministro padėjėjas Antonas Heraščenka patikslino, kad avarijoje dalyvavo keleivinis autobusas, mikroautobusas ir benzinvežis, taip pat kad rasti 27 aukų palaikai, pranešė naujienų agentūra „Unian“.

⚡️ 16 people killed, 6 injured in highway car crash in Rivne Oblast.



A minibus with passengers on board, a private car, and a fuel truck crashed on the Kyiv-Chop highway on the evening on May 3. The vehicles caught on fire.



Photos: National Police. pic.twitter.com/zm9uP95fOr