Galingas ukrainiečių smūgis rusams: apšaudė okupuotą Gyvačių salą

Kol kas neaišku, kada buvo surengti Ukrainos kariniai smūgiai, tačiau vaizdo įrašą antradienį paskelbė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

CNN nustatė vaizdo įrašo geografinę vietą ir patikrino jo autentiškumą.

Another Ukrainian TB2 UCAV video reportedly showing strikes on Russian positions on Snake Island. https://t.co/0yPcB4PT4Y pic.twitter.com/0dVDZ2WM70