Siaubinga tiesa: kas iš tikrųjų nutinka, jei bent kartą neišsivalote dantų

Nors daugiau nei du trečdaliai moterų dantis valosi bent du kartus per dieną, tik pusė vyrų teigia, kad taip dažnai griebiasi dantų šepetėlio, rodo „TopRatedCasinos“ atlikta apklausa. Be to, 3 proc. britų prisipažįsta, kad iš tikrųjų niekada nevalo dantų, o tai yra daugiau nei 1,9 milijono žmonių visoje Jungtinėje Karalystėje.

Kiek mažiau nei trečdalis (31 proc.) britų teigė, kad niekada nenaudoja dantų siūlo, nors rekomenduojama tai daryti bent kartą per dieną, kad pagerėtų dantenų sveikata.

Daktarė Rhona Eskander, odontologė ir viena iš dantų pastos PÄRLA Toothpaste Tabs įkūrėjų, teigia, kad valytis dantis reikėtų ne rečiau kaip kas 24 valandas.

REKLAMA

REKLAMA

Ji sako: „Praėjus šiam terminui, apnašų kaupimasis tampa reikšmingas, todėl padidėja dantų problemų rizika“.

Visi kartais pamirštame išsivalyti dantis

Abu dantų valymo seansai yra svarbūs, tačiau, pasak daktarės R. Eskander, jei reikėtų rinktis, praleisti vakarinį dantų valymą yra šiek tiek blogiau nei rytinį.

REKLAMA

Ji sako: „Miego metu sumažėja seilių gamyba, todėl bakterijos dauginasi greičiau. Dantų valymas prieš miegą padeda pašalinti maisto daleles ir bakterijas, dėl kurių per naktį gali atsirasti dantų ėduonis“.

Jei dantys nėra valomi, pasekmės gali būti sunkios.

„Gali prasidėti stiprus dantų ėduonis, dantenų ligos, dantų netekimas, nuolatinis blogas burnos kvapas ir stiprus burnos skausmas. Kraštutiniais atvejais negydomos dantų problemos gali turėti įtakos net bendrai sveikatai“, – sako daktarė R. Eskander.

Apnašos susikaupia per kelias valandas

Pasak daktarės R. Eskander, burnoje esančios bakterijos maitinasi maisto dalelėmis ir gamina rūgštis.

REKLAMA

REKLAMA

„Per kelias valandas ant dantų pradeda formuotis apnašos, – sako ji. – Dantų apnašos yra lipni bakterijų plėvelė, kuri gali sukelti ėduonį ir dantenų ligas. Per dieną ar kelias, nevalydami dantų šepetėliu, ant dantų galite pastebėti neaiškų pojūtį, kuris rodo, kad ant dantų susikaupė apnašų“.

Laikui bėgant gali susidaryti dantų akmenys – sukietėjusios dantų apnašos, kurias, pasak daktarės R. Eskander, gali pašalinti tik odontologas.

Be dantų valymo šepetėliu, pradėję naudoti dantų siūlą, galite užtikrinti, kad ant kiekvienos danties dalies neliktų apnašų.

Daktarė R. Eskander sako: „Idealiu atveju dantų siūlą reikėtų naudoti kartą per dieną. Dantų siūlas pašalina maisto daleles ir apnašas, esančias tarp dantų, kurių dantų šepetėlis nepasiekia“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Blogas kvapas iš burnos

Jei nenaudojate gaivios dantų pastos, gali atsirasti blogas burnos kvapas.

„Burnoje esančios bakterijos, skaidydamos maisto daleles, išskiria kvapnius junginius, todėl atsiranda blogas burnos kvapas“, – sako R. Eskander.

Norite sužinoti, ar jūsų burnos kvapas prastas? Daktarė R. Eskander sako, kad galite atlikti paprastą „lyžtelėjimo ir pauostymo“ testą.

Ji sako: „Lyžtelkite vidinę riešo pusę, leiskite jai kelias sekundes išdžiūti ir pauostykite. Jei kvapas nemalonus, gali būti, kad jūsų burnos kvapas blogas. Kitas būdas – tarp galinių dantų įterpti dantų siūlą, jį šiek tiek palaikyti ir tuomet patikrinti, ar nesijaučia nemalonaus kvapo“.

REKLAMA

Daktarė priduria, kad blogo burnos kvapo gali padėti išvengti geros burnos higienos palaikymas ir gausus vandens vartojimas.

Dantys gali nusidažyti vos per vieną dieną

Norėtumėte turėti baltutėlius dantis? Nepraleiskite dantų valymo, nes dėmės gali susidaryti vos per vieną dieną.

Daktarė R. Eskander sako: „Nevalant dantų šepetėliu, kaupiasi dėmės nuo maisto, gėrimų ir tabako, dėl to dantys keičia spalvą. Dėmės nuo maisto ir gėrimų gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip dantų emalio būklė ir burnos higiena“.

„Apskritai, iš karto dėmių gali atsirasti dėl tokių maisto produktų ir gėrimų kaip raudonas vynas, kava, arbata, uogos ir tamsūs gazuoti gėrimai“, – priduria ji.

REKLAMA

Pasak daktarės, didelės dėmės gali būti pastebimos po kelių dienų, todėl reguliarus dantų valymas dantų šepetėliu gali padėti sumažinti šias dėmes.

Dantenų ligos ir dantų netekimas

Jei reguliariai praleidžiate dantų valymą, ilgainiui daug labiau tikėtinos dantenų ligos.

Daktarė R. Eskander sako: „Negydomos dantų apnašos gali sukelti gingivitą – ankstyvąją dantenų ligos formą. Jei būklė nekontroliuojama, gali išsivystyti periodontitas ir viskas galiausiai baigsis dantų netekimu“.

Dantenų ligų simptomai:

Patinusios dantenos;

Paraudusios dantenos;

Skaudančios dantenos;

Kraujuojančios dantenos valant dantis šepetėliu ar tarpdančių siūlu;

Atsitraukusios dantenos, dėl kurių dantys atrodo ilgesni;

Nuolatinis blogas burnos kvapas;

Pūliai tarp dantenų ir dantų;

Dalinių dantų protezų pritaikymo pokyčiai;

Atsilaisvinę ar pasislinkę dantys;

Skausmingas kramtymas.

„Jei jaučiate bet kurį iš šių simptomų, būtina nedelsiant kreiptis į odontologą, nes ankstyva intervencija gali užkirsti kelią dantenų ligai pereiti į sunkesnes stadijas“, – priduria ji.

Dantenų ligos net gali būti susijusios su demencija, storosios žarnos vėžiu ir širdies ligomis.