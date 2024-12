Sergejus Lavrovas – ES šalyje: jo patikėtinei Zacharovai dar vakar uždrausta čia atvykti

ESBO yra vienas iš nedaugelio saugumo ir demokratijos dialogo forumų, kuriame Vakarų atstovai tiesiogiai bendrauja su Rusija. Maskva pasitraukė iš kelių kitų Europos institucijų, bet liko ESBO, laiko šią organizaciją platforma savo pozicijai dėl karo Ukrainoje perteikti.

Malta trečiadienį atšaukė vizą Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovei Marijai Zacharovai, taip pat turėjusiai dalyvauti susitikime, motyvuodama jai taikomu draudimu keliauti. Maltos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad užsienio reikalų ministrui S. Lavrovui taikomos ES sankcijos, bet nėra draudimo keliauti, o jo atstovei spaudai M. Zacharovai toks draudimas taikomas.

Malta anksčiau padarė išimtį dėl draudimo keliauti į ESBO konferenciją, atsižvelgdama į savo, kaip posėdžio pirmininkės, teises. Tačiau Estija, Latvija ir Lietuva nesutiko su išimtimi, nes Rusija pernai blokavo Estijos pirmininkavimą ESBO, teigia diplomatiniai šaltiniai. Pagal ES teisę ES šalys turi teisę prieštarauti, kad kitos valstybės narės išduoda vizas.

Rusijos užsienio reikalų ministerija vizos M. Zacharovai atšaukimą pavadino „neturinčiu precedento“.

ESBO sudaro 57 valstybės, organizacijos tikslas yra skatinti saugumą ir stabilumą per dialogą ir bendradarbiavimą. Šiuo metu ESBO yra be vadovybės, nes Vokietijos diplomatė Helga Schmid rugsėjį baigė generalinės sekretorės kadenciją. Valstybės narės dar turi susitarti dėl naujo vadovo, tikimasi, kad per šį susitikimą jis bus paskirtas.

Pastarąjį kartą S. Lavrovas lankėsi vienoje iš ES šalių 2021 m. gruodį, irgi dalyvavo ESBO susitikime.