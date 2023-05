Serbijos prezidentas po kraupių įvykių šalyje: „Mes beveik visiškai nuginkluosime Serbiją“

„Mes beveik visiškai nuginkluosime Serbiją“, – sakė A. Vučičius per tiesioginę transliaciją, praėjus kelioms valandoms po to, kai per vėliausią šaudymą žuvo aštuoni žmonės.

Prezidentas sakė, kad planu siekiama, kad visuomenėje neliktų šimtų tūkstančių ginklų. Šis planas apims masinę šalyje registruotų ginklų peržiūrą, taip pat bus kovojama su neteisėtais ginklais.

Anksčiau šią savaitę A. Vučičius teigė, kad šalyje, kurioje gyvena apie 6,8 mln. žmonių, yra daugiau kaip 760 000 registruotų šaunamųjų ginklų.

Serbijoje žmonės turi palyginti daug ginklų, šaudyklos sulaukia daug lankytojų, bet šaunamiesiems ginklams laikyti reikalingi specialūs leidimai. Per praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio karus Balkanuose, griūvant buvusiai Jugoslavijai, regione taip pat cirkuliavo daug ginklų.

Vėlai ketvirtadienį netoli Mladenovaco už maždaug 60 km į pietus nuo sostinės Belgrado automatu ginkluotas 21 metų užpuolikas važiuodamas automobiliu šaudė trijuose kaimuose, pranešė valstybinė žiniasklaida. Šaulys, įtariamas aštuonių žmonių nužudymu ir 14 žmonių sužeidimu, sulaikytas.

Nusikaltimas įvykdytas kitą dieną po to, kai Belgrade vienoje mokykloje buvo nušauti devyni žmonės.