Scholzas santūriai reaguoja į Zelenskio Pergalės planą

Penkių punktų plane V. Zelenskis, be kita ko, reikalauja greito ir besąlygiško jo šalies pakvietimo į NATO. Tam iki šiol priešinosi JAV ir Vokietija. Be to, Z. Zelenskis nori „perkelti karą į Rusijos teritoriją, kad rusai iš tikrųjų pajustų, kas yra karas“. Ir tai O. Scholzas vertina skeptiškai.

Savo „ne“ sparnuotųjų raketų „Taurus“ tiekimui Vokietijos kancleris argumentuoja tuo, kad Ukraina gali smogti ir taikiniams Maskvoje. Jis atmeta tolesnį taisyklių dėl Vokietijos perduotų ginklų naudojimo prieš Rusijos teritoriją sušvelninimą.

O. Sholzas Briuselyje sakė, kad būtina demonstruoti solidarumą su Ukraina jos gynybinėje kovoje su Rusija. Tačiau čia didžiausias dėmesys turėtų būti teikiamas tam, jog „mes skirtume priemonių, kad Ukraina galėtų gintis pati“. Be to, reikia diskutuoti strateginiais klausimais. „Jūs žinote, kokius sprendimus priėmiau, ir jie nesikeis“, – pažymėjo kancleris.