TV3 naujienos > Užsienis

Šaudynės JAV: 4 žmonės žuvo, 20 sužeista

2025-10-12 20:16 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 20:16

Šaudynės perpildytame bare idiliškoje JAV valstijos Pietų Karolinos saloje pareikalavo keturių žmonių gyvybių, mažiausiai 20 žmonių sužeisti, sekmadienį pranešė naujienų agentūra „The Associated Press“.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Šaudynės perpildytame bare idiliškoje JAV valstijos Pietų Karolinos saloje pareikalavo keturių žmonių gyvybių, mažiausiai 20 žmonių sužeisti, sekmadienį pranešė naujienų agentūra „The Associated Press".

1

Pareigūnų teigimu, šaudynės įvyko sekmadienį anksti ryte bare „Willie's Bar and Grill“, esančiame Sent Helenos saloje. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado didelę minią žmonių, keli žmonės turėjo šautinių žaizdų.

„Daugelis aukų ir liudytojų pabėgo į netoliese esančias įmonių patalpas ir pastatus, stengdamiesi pasislėpti nuo šūvių“, – pranešime platformoje „X“ rašė Boforto apygardos šerifo biuras.

Įvykio vietoje rasti keturi žuvusieji, mažiausiai 20 kitų žmonių liko sužeisti. Tarp sužeistųjų keturi buvo kritinės būklės, jie paguldyti į vietos ligonines. Aukų tapatybės atskleistos nebuvo.

