Saudo Arabijoje – dar vienas alkoholio ribojimų sušvelninimas

Pasak šešių su naujienų agentūra AFP kalbėjusių asmenų, nemusulmonai užsieniečiai, uždirbantys bent 50 tūkst. rialų per mėnesį (11,43 tūkst. eurų), dabar gali įsigyti alkoholinių gėrimų vienintelėje Rijade veikiančioje alkoholinių gėrimų parduotuvėje.
Lapkričio pabaigoje „Premium“ vizų turėtojams leista Rijade įsigyti alkoholinių gėrimų – tai buvo pirmas kartas, kai gyventojai, kurie nėra užsienio diplomatai, galėjo įsigyti alkoholio sostinės diplomatiniame kvartale esančioje parduotuvėje.
Bet po to taisyklės vėl buvo tyliai sušvelnintos.
Minėti asmenys pasakojo, kad pastarosiomis dienomis norėdami įsigyti alkoholinių gėrimų, turėdavo pateikti parduotuvės darbuotojams savo dokumentus. Prekybininkai savo ruožtu prieš parduodami alkoholį Saudo Arabijos platformoje patikrindavo jų atlyginimų informaciją.
„Iš pradžių buvome nustebę ir netikėjome“, – AFP sakė vienas emigrantas, kurį apie sušvelnintas alkoholio pardavimo sąlygas informavo draugai.
„Po patikros įėjome (į parduotuvę) ir galėjome nusipirkti alkoholio“, – pridūrė jis.
Kita Rijade gyvenanti emigrantė teigė, kad pastarosiomis dienomis jai taip pat pavyko įsigyti alkoholio.
„Aplinkiniai žmonės išgirdę šią naujieną pašėlo, tarsi niekada nebūtų ragavę alkoholio!“ – AFP sakė ji.
Pardavimai Rijado alkoholinių gėrimų parduotuvėje smarkiai išaugo, o su situacija susipažinęs šaltinis AFP sakė, kad nuo pradinio draudimo sušvelninimo šioje prekybos vietoje apsipirko daugiau nei 12,5 tūkst. gyventojų, turinčių „Premium“ vizas.
Nuo 2019 metų Saudo Arabijoje galioja „Premium“ gyventojo statusas, kurį gali gauti kai kurie reikalavimus atitinkantys ir vienkartinį 800 tūkst. rialų (183 tūkst. eurų) mokestį sumokėję užsieniečiai.
Neaiškios ribos
AFP kreipėsi į Saudo Arabijos pareigūnus prašydama pakomentuoti šį klausimą, tačiau kol kas jokio atsakymo nesulaukė.
Kituose didžiuosiuose Saudo Arabijos miestuose taip pat pranešama apie naujų alkoholinių gėrimų parduotuvių atidarymą.
Su procesu susipažinęs šaltinis AFP sakė, kad 2026-aisiais planuojama atidaryti parduotuves Džidoje ir Dahrane – naftos gavybos centre, kuriame gyvena daug užsieniečių, tačiau daugiau detalių ar konkrečių duomenų apie tai nepateikė.
Alkoholio kontrolė šalyje buvo akivaizdžiai švelninama, praėjus dvejiems metams po pirmosios ir vienintelės alkoholinių gėrimų parduotuvės, kurioje galėjo apsipirkti nemusulmonai diplomatai, atidarymo sostinės diplomatiniame kvartale 2024-ųjų sausį
Tuo metu nebuvo oficialaus pranešimo, o šiuos pranešimus AFP patvirtino du šaltiniai.
Yra žinoma, kad kai kurie miesto gyventojai patys nelegaliai gamina vyną.
Kiti gyventojai alkoholį perka iš juodosios rinkos, kur viskio butelis gali kainuoti kelis šimtus dolerių ar eurų.
Nuo tada, kai į valdžią atėjo Saudo Arabijos de facto valdytojas sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas, karalystėje įgyvendinta daugybė pokyčių, siekiant įvairinti ekonomiką ir pritraukti turistus bei tarptautinį verslą.
Tačiau alkoholis išlieka opiu klausimu karalystėje, islamo gimtinėje, kurioje yra dvi švenčiausios islamo religijai vietos.
Alkoholio draudimas Saudo Arabijoje įsigaliojo 1952-aisiais. Tai nėra neįprasta priemonė musulmoniškose šalyse, kur alkoholio vartojimas dažnai ribojamas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.