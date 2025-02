„Ryanair“ lėktuve neeilinė situacija: lėktuvas negalėjo pakilti dėl netikėto svečio

Katė buvo pasislėpusi lėktuvo elektros įrangos skyriuje, tačiau vėliau pradėjo trauktis tolyn link laidų. Dėl šios priežasties „Boeing 737“ negalėjo išskristi iš Romos oro uosto į Vokietiją net kelias dienas.

Vienas šaltinis teigė: „Katė buvo pasislėpusi, galėjo sukelti didelių problemų 30 000 pėdų aukštyje (daugiau kaip 9 km aukštyje).

„Laimei, kad išgirdo miaukimą. Tai buvo brangi „Ryanair“ problema, dėl kurios jie patirs dešimtis tūkstančių nuostolių“, – tęsė šaltinis.

Praėjusią savaitę paskelbtoje oficialioje šio chaoso tyrimo ataskaitoje teigiama: „Per patikrinimą prieš skrydį buvo išgirstas katės skleidžiamas garsas.“

