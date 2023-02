Rusų seksologas vietoje iš prekybos dingusios „Viagros“ pasiūlė vanotis dilgėlėmis

Leidiniui „Podjom“ seksologas ir seksopatologas Jurijos Prokopenka pasiūlė rusams nepanikuoti dėl „Viagra“ prekės ženklo pasitraukimo iš Rusijos rinkos ir naudotis rusiška „Severnaja zvezda“ produkcija.

„Galima ir dilgėlėmis pakeisti, jeigu vanotume per apnuogintą penį. Tik kam to reikia? Pas mus pačiu gamina tą pačią „Viagrą“. Fabrikas „Severnaja zvezda“ (rus. „Šiaurės žvaigždė“, – red. past.). Preparatų daug gali būti. Viskas priklauso nuo to, kur slypi priežastis. Ne simptomai, o priežastis. Todėl galima daugeliu atvejų apsieit be „Viagros“. Tačiau jeigu jau kalbama apie preparatą, kuris iš pradžių vadinosi sildenafilu (o „Viagra“ tėra jo prekinis ženklas), tai tokį patį preparatą leidžia „Severnaja zvezda“, – aiškino J. Prokopenka.

Rusijos pramonės ir prekybos ministerija paskelbė, kad galimybių gaminti sildenafilo pagrindu vaistus turi aštuonios Rusijos registruotos vaistų gamybos bendrovės.

Praėjusiais metais rusai, baimindamiesi sankcijų poveikio, įsigijo beveik dvigubai daugiau potenciją gerinančių vaistų, lyginant su 2021-aisiais.