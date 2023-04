Vieno iš žymiausių rusiškos propagandos kanalų „Donbass Devushka“ dezinformacijos skleidėja yra 37-erių amerikietė, eilę metų apsimetinėjusi „žydų kilmės ruse iš Luhansko“. Moters tapatybę nustatė su rusų propaganda kovojanti tyrėjų bendruomenė iš „Šiaurės Atlanto organizacijos Fella“ (NAFO).

NAFO nariai išanalizavo turimą informaciją ir nustatė, kad tikrasis „rusės iš Luhansko“ vardas – Sarah Bils, tačiau neseniai ji pasikeitė savo tapatybę į kitą, labiau rusišką. S. Bils – buvusi JAV karinio laivyno karininkė, 2022-aisiais atleista iš pareigų. Ji gimusi JAV, gyvena Vašingtono valstijoje, netoli vietos karinės bazės, kur ir tarnavo.

In today's #vatniksoup, I'll introduce an American propagandist and podcaster, Donbass Devushka. She's best-known for her fake Russian identity, for her pro-Russian podcast, and for spreading false, pro-Russian narratives on social media.



