Rusų karo laivas „Merkurij“ pasirodė šalia sabotažu Baltijos jūroje įtariamo kinų laivo

Rusijos raketinis korvetinis laivas „Merkurijus“ įplaukė į Kategato sąsiaurį tarp Danijos ir Švedijos, penktadienį pranešė laikraštis „Helsingin Sanomat“ (HS). Laikraščio apklausti ekspertai teigė, kad laivas gali būti naudojamas Kinijos laivui „Yi Peng 3“, kurį ten sulaikė Danijos karo laivai ir kuris, kaip įtariama, sugadino povandeninius ryšių kabelius, stebėti.

„Mercury“, paprastai budintis Viduržemio jūroje, sąsiauryje pasirodė ketvirtadienį, pranešė HS. Korvetės buvimo vietos nebuvo galima nustatyti naudojantis laivų sekimo paslaugomis, nes laivo AIS lokatorius buvo išjungtas, teigė leidinys. Tačiau HS pavyko patvirtinti informaciją apie „Mercury“ buvimo vietą remiantis šaltiniu, kuris naudojosi radijo žvalgybos priemonėmis, rašoma „Agentstvo“.

Be Rusijos laivo, nuo šeštadienio Danijos karo laivas „Hvidbjørnen“ ir Vokietijos pakrančių apsaugos laivas „Bad Düben“ taip pat plaukė netoli Kinijos laivo, rašė HS. Sausakrūvį laivą taip pat stebi Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba. HS įvertino, kad padėtis rajone, kuriame „Yi Peng 3“ sulaikė Danijos karo laivai, buvo išskirtinė dėl to, kad jame buvo ir Rusijos laivas.

Laivo „Merkurij“ tikroji misija lieka paslaptimi, pažymima HS. Atrodo, kad jis stebi situaciją aplink Kinijos sausakrūvį laivą. Tuo tarpu lenkų karinis ekspertas Miloszas Gapinskis vienam Suomijos leidiniui sakė, kad korvetės pasirodymo Kategato sąsiauryje tikslas gali būti Rusijos jėgos demonstravimas.

Neįprastas kinų laivo judėjimas

Penktadienį tapo žinoma, kad Kinijos sausakrūvis laivas likus keliems mėnesiams iki povandeninių kabelių nutrūkimo Baltijos jūroje pradėjo reguliariai užsukti į Rusijos uostus.

Laivo „Yi Peng 3“ kelionės maršrutai pastebimai pasikeitė 2024 m. pavasarį, pranešė Suomijos televizijos kanalas „Yle“, remdamasis „MarineTraffic“ tarnybos duomenimis.

Prieš tai, nuo 2015 m., apie kuriuos turima informacijos apie sausakrūvio laivo maršrutus, laivas nė karto nebuvo įplaukęs į Rusijos uostus. Beveik penkerius metus sausakrūvis laivas apskritai nebuvo išplaukęs iš Kinijos vandenų. Tačiau 2024 m. pavasarį „Yi Peng 3“ buvo pastebėtas Nachodkoje, po to mažiausiai tris kartus plaukė į Murmanską ir kartą į Ust Lugą.

Neaišku, kodėl būtent 2024 m. pavasarį Kinijos bendrovė „Ningbo Yipeng Shipping“, kuriai priklauso laivas, pakeitė kryptį. Su sausakrūvio laivo savininkais „Yle“ susisiekti nepavyko. Suomijos žurnalistai taip pat nerado jokių įrodymų, kad Rusijos organizacijos būtų tiesiogiai susijusios su „Yi Peng 3“ veikla.

Klausimų kelia ir tai, kad laivas 7,5 valandos neperdavė duomenų apie savo buvimo vietą, kai plaukė į būsimą kabelio tarp Suomijos ir Vokietijos nutrūkimo vietą. Tuo pačiu metu Baltijos regione neturėtų būti teritorijų, kuriose signalas galėtų nutrūkti, patikslina „Yle“. Mėnesį iki kabelio nutrūkimo, remiantis „MarineTraffic“ duomenimis, laivas neturėjo jokių problemų dėl signalo perdavimo.

Be to, per pastarąjį mėnesį laivas kelis kartus įtartinai dreifavo skirtingose vietose, rašoma leidinyje. Ypač spalio mėnesį, išplaukęs iš Egipto Port Saido uosto į Ust Lugą, „Yi Peng 3“ dreifavo vakarinėje Viduržemio jūros dalyje, kur driekiasi keli povandeninio ryšio kabeliai. Apie jiems padarytą žalą nepranešta.

Rusija naudoja civilius laivus informacijai rinkti

Sekmadienį ir pirmadienį nustojo veikti du šviesolaidiniai kabeliai – C-Lion1, jungiantis Suomiją ir Vokietiją, ir kabelis, jungiantis Švediją ir Lietuvą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius antradienį nutraukimo priežastimi nurodė „hibridinį veiksmą“.

„Yi Peng 3“ Kategato sąsiauryje tarp Jutlandijos salos ir pietvakarių Skandinavijos pusiasalio perėmė Danijos karinių jūrų pajėgų patruliniai laivai. Dabar sausakrūvis laivas yra išmetęs inkarą Danijos teritoriniuose vandenyse. Kinija neigia turinti duomenų, kad laivas yra atsakingas už nutrauktus kabelius.

Rusija šnipinėjimui naudoja civilinius laivus, rašė leidinys „Follow the Money“ ir Belgijos laikraštis „De Tijd“. Tyrėjų teigimu, laivų nukrypimai nuo maršruto, betikslis dreifavimas ir plūduriavimas vienoje teritorijoje rodo, kad jie naudojami informacijai apie NATO šalių infrastruktūrą ir jos silpnąsias vietas rinkti.