Rusų karinį laivą n***** pasiuntę kariai – gyvi, sveiki ir jau laisvėje: paviešino, kaip jie atrodo

Grupė karių, gynusių mažytę Ukrainai priklausančią Gyvačių salą Juodojoje jūroje, išgarsėjo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje. Istorija apie salos gynėjus apskriejo visą pasaulį, kai buvo paviešintas garso (o vėliau ir vaizdo) įrašas, kuriame girdėti, kaip prie salos atplaukęs Rusijos karinių pajėgų laivas liepia kariams pasiduoti.

Jiems buvo pasakyta „nuleisti ginklus ir pasiduoti, kad išvengtumėte kraujo praliejimo ir nereikalingų aukų“. Nors iš pradžių teigta, kad saloje vasario 24-ąją – Ukrainos puolimo dieną – buvo 13 karių, dabar skelbiama, kad išlaisvinta 19 vyrų.

Į Rusijos karinio laivo įgulos reikalavimą, prieš tai pasitarę, ar verta rusus pasiųsti, salos gynėjai atsakė: „Rusų karini laive, eik n*****“.

Ši frazė netruko išgarsėti visame pasaulyje. Būtent ji įkūnijo savo nepriklausomybę ginančios Ukrainos drąsą.

Tiesa, vasario 25-ąją Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad žuvo visi 13 salos gynėjų ir jie bus paskelbti herojais po mirties. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad kariai yra gyvi, tik Rusijos pajėgų paimti į nelaisvę.

Ketvirtadienį V. Zelenskio įsakymu įvyko pirmasis Rusijos ir Ukrainos apsikeitimas karo belaisviais. Apie tai socialinėje platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos viceministrė Irina Vereščiuk.

Kad salos gynėjai yra gyvi, dar ketvirtadienį tviteryje patvirtino Ukrainos Rada, kartu pasidalindama karių nuotrauka.

