Rusų kariai mamos akivaizdoje išprievartavo 11-metį, dabar jis bendrauja tik piešiniais

Šią rusų karių žiaurumą įrodančią istoriją papasakojo Ukrainos užsienio reikalų ministro pavaduotoja Emine Džaparova. Ketvirtadienį ji kalbėjo JT Žmogaus teisių tarybos posėdyje.

Kreipdamasi į tarybą ji pareiškė, kad ukrainiečiai jau išgyveno „10 siaubo savaičių“, praneša AFP.

„Kankinimai ir priverstiniai dingimai, seksualinis smurtas ir smurtas lyties pagrindu – Rusijos nusikaltimų sąrašas yra begalinis“, – kalbėjo ji.

Savo kreipimosi metu E. Džiaparova prieš vaizdo kamerą iškėlė piešinį su juodomis linijomis. Jį, pasak jos, nupiešė 11 metų berniukas, kuris buvo išprievartautas motinos akivaizdoje.

Dabar berniukas yra stipriai sutraumuotas ir bendrauja tik piešdamas.

Today Ukraine’s 🇺🇦 Deputy Foreign Minister @EmineDzheppar showed this picture, by an 11 year old boy who was raped by Russian forces in front of his mother.



He is still too traumatised to speak.



The @UN_HRC must vote today to establish a new inquiry into violations by Russia. pic.twitter.com/xXrCM8weZl