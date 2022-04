Rusų kariai ant suniokotos mokyklos lentos Ukrainoje paliko netikėtą žinutę: „Atleiskite mums“

CNN žurnalistė Clarissa Ward apsilankė keliuose Ukrainos kamuose, kurie ilgiau nei mėnesį buvo okupuoti rusų. Pasak jos, žmonės pasakoja susidūrę su siaubingu žiaurumu, egzekucijomis ir sulaikymais.

“It seems no street has been spared.”



CNN’s @clarissaward witnesses the devastation left behind in the towns Russian forces occupied for five weeks and have since withdrawn from. pic.twitter.com/HUiwAbgm07