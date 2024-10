Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 340 karių

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 047 priešų tankus (+12 per pastarąją parą), 18 111 šarvuotųjų kovos mašinų (+39), 19 565 artilerijos sistemas (+17), 1 232 raketų paleidimo sistemas, 978 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 17 287 nepilotuojamus orlaivius (+57), 2 624 kruizines raketas (+1), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 26 987 transporto priemones ir kuro cisternas (+41), 3 476 specialiosios įrangos vienetus (+3).

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Spalio 19 d. fronte įvyko 138 Ukrainos gynybos pajėgų ir rusų okupantų susirėmimai.