Rusijos žiniasklaida praneša, kad rusų pajėgos pasiekė Časiv Jaro priemiestį, Ukraina tai neigia

Ukrainos generalinis štabas penktadienį pranešė, kad ukrainiečių pajėgos atrėmė daugumą rusų atakų Bachmuto kryptimi. Rusija esą surengė keturias raketų atakas priieš Ukrainos dalinių pozicijas ir prieš gyvenamąsias teritorijas. Be to, pranešta apie daug dronų atakų. Pokrovske Donecko srityje, Generalinės prokuratūros duomenimis, per rusų apšaudymą nukentėjo penki žmonės, įskaitant 14-metį.

Rusų pajėgos 16 gyvenviečių apšaudė ir Chersono srityje. Čia sužeista dešimt žmonių, informavo srities vadovas Oleksandras Prokudinas. Odesos srityje po rusų dronų atakų girdėjosi sprogimai, pranešė valstybinė stotis „Suspilne“.