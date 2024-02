Filmuota diskusijos medžiaga socialiniame tinkle X pasidalino Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.

„Dėmesio, Prancūzija, Italija! Jus „išgelbėti“ nori Rusijos propagandistai“, – rašė A. Heraščenka.

Attention, France, Italy!



Russian propagandists want to "save" you:

"If we have to attack someone for salvation, there are only two countries - France and Italy, where the main wealth of European, West European, Central European culture is concentrated. This is where there is… pic.twitter.com/Gk9ho7c9hE