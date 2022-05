„Rusijos specialioji karinė operacija baigėsi, prasidėjo Trečiasis pasaulinis karas“ – Kremliaus ruporė

Rusijos valstybinės televizijos „Rossija 1“ eteryje nuskambėjo tokie O. Skabejevos žodžiai:

„Galbūt atėjo metas pripažinti, kad, galimai, Rusijos specialioji karinė operacija Ukrainoje baigėsi ta prasme, kad prasidėjo pats tikriausias karas, dar daugiau – Trečiasis pasaulinis karas. Taigi mes priversti demilitarizuoti ne tik Ukrainą, bet ir NATO“, – sakė O. Skabejeva.

#Russian propagandist Olga Skabeyeva states on state TV that possibly a demilitarisation of #NATO must be fulfilled. pic.twitter.com/e2nJgJ1oHj