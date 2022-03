Rusijos smūgis Mariupolyje: po įvykdytos atakos visiškai suniokoti gimdymo namai

V. Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė žinią, kad Mariupolį sudrebino stiprus Rusijos aviacijos smūgis, per kurį buvo sugriauti gimdymo namai.

„Mariupolis. Rusijos kariuomenės smūgis, nutaikytas į gimdymo namus. Žmonės, vaikai yra po nuolaužomis. Žiaurumas! Kiek dar pasaulis ignoruos terorą? Uždarykite dangų dabar! Sustabdykite žudynes! Jūs turite galią, bet atrodo, kad prarandate žmogiškumą“, – sielvarto neslėpė Ukrainos prezidentas.

Mariupolio vietos valdžia patvirtina, kad ataka buvo įvykdyta Rusijos karinių pajėgų.

Informacija dėl aukų skaičiaus yra tikslinama.

Children's hospital building in #Mariupol after the "liberation" operation by Putin's occupants pic.twitter.com/sIAXrTn8P0