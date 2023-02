Rusijos puolimas Vuhledare baigėsi sutriuškinimu: bėgdami rusai negailėjo net savų

UNIAN cituojami rusų karo korespondentai skelbia, kad Ukrainos kariuomenė sunaikino „šimtus priešų“ (tikslus skaičius nėra žinomas dėl sunaikintos technikos kartu su joje buvusiais kariais, – red. past.) ir apie 30 šarvuočių ar tankų. Skelbiama, kad į ukrainiečių „mėsmalę“ pateko Rusijos Ramiojo vandenyno 155-oji jūrų pėstininkų brigada, kuri jau anksčiau buvo faktiškai sunaikinta mūšių prie Pavlovkos metu, o dabar – pasipildžiusi mobilizuotaisiais – dar sykį prie Avdijivkos ir Vuhledaro.

Another footage of the failed Russian attack on Vuhledar showing absolute carnage. Several Russian vehicles have been neutralized, forcing the surviving Russians to run away and leave their wounded crawling back. They have no regard for each other. #Vuhledar #Donetsk #Ukraine pic.twitter.com/k9pfp9meR7 REKLAMA January 28, 2023

„Prie Vuhledaro visiškas p****c… Mažiausiai 30 vienetų neteko technikos, bėgioja degantys tankistai ir realiame gyvenime atkartoti filmo „Skaistykla“ (1997 m. rusų filmas apie karą Čečėnijoje) vaizdai – savus karius traiškantys šarvuočiai“, – „Ukraina online“ cituoja vieną iš rusų karo reporterių.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

Su žemėm Rusijos karinę vadovybę maišė ir buvęs FST agentas Igoris Girkinas (Strelkovas), dar 2014-2015 m. užėmęs svarbias pareigas puolimo Ukrainos rytuose metu. Rusijos generolus jis vadino „kretinais, kurie taip ir nepasimokė iš beveik metus trunkančio karo“.

Jis patvirtino telegramo kanaluose sklandančią informaciją, rusų karo korespondentų pranešimus apie didžiulius nuostolius. I. Girkino teigimu, ukrainiečiai tiesiog sušaudė didelę karių ir karinės technikos koloną.

I. Girkino teigimu, Rusijos kariuomenės vadai išsiuntė pėstininkus užimti miesto be normalaus artilerijos (kuri šaudė „netiksliai“) ir tankų („baimintasi minų“) palaikymo.

Videos coming from Vuhledar are surreal. ruzZian soldiers are being massacred by artillery & drones. 0 strategy from commanders. Just meat waves and tanks rolling aimlessly until they are taken out.#lviv pic.twitter.com/DtTINHQpgv — TheLvivJournal (@LvivJournal) February 9, 2023

Rusijos statytinis Donecko srityje Denisas Pušilinas tuo metu skelbia, kad „pavyko užimti pietinę Vuhledaro dalį ir netgi paskelbė apie gyventojų evakuaciją į okupuotos teritorijos gilumą.