  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos popagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos

2025-08-18 13:27 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-18 13:27

Propagandiniai Rusijos kanalai pradėjo platinti vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas tankas su Rusijos ir JAV vėliavomis.

Rusijos popagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (nuotr. stop kadras)

Propagandiniai Rusijos kanalai pradėjo platinti vaizdo įrašą, kuriame neva užfiksuotas tankas su Rusijos ir JAV vėliavomis.

Vaizdo įrašu pirmiausia pasidalijo „Russia Today“.

Propagandistai skelbia, kad šarvuotis vyko į mūšį.

Tai tikriausiai yra viena iš Rusijos propagandos priemonių, kuriomis bandoma kelti sumaištį tarp sąjungininkų, priversti abejoti JAV pozicija. Neįmanoma patikrinti, kada ir kur vaizdo įrašas buvo darytas. Neaišku ir tai, ar vaizdo įrašas nebuvo suklastotas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Aliaskoje vyko Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas, kurį kai kurie įvardija kaip V. Putino pergalę.

Zelenskis atvyko į Vašingtoną susitikti su Trumpu

Volodymyras Zelenskis atvyko į Vašingtoną susitikti su JAV prezidentu ir Europos vadovais.

Apie tai Ukrainos prezidentas pranešė savo platformos „Telegram“ kanale.

„Jau atvykau į Vašingtoną. Rytoj susitiksiu su prezidentu Trumpu. Rytoj taip pat kalbėsimės su Europos vadovais. Esu dėkingas JAV prezidentui už kvietimą“, – rašoma pranešime.

Visi norime šį karą užbaigti greitai ir patikimai, pažymėjo V. Zelenskis. Ir taika turi būti ilgalaikė. Ne tokia, kokia buvo prieš kelerius metus, kai Ukraina buvo priversta atiduoti Krymą ir dalį savo rytų – dalį Donbaso, o Putinas ja pasinaudojo kaip platforma naujam puolimui. Arba kai 1994 m. Ukrainai buvo suteiktos vadinamosios „saugumo garantijos“, kurios buvo neveiksmingos. Žinoma, anuomet neverta buvo atsisakyti Krymo, kaip kad po 2022 m. ukrainiečiai neatsisakė Kyjivo, Odesos ir Charkivo.

„Ukrainiečiai kovoja už savo žemę, už savo nepriklausomybę. Mūsų kariai dabar sėkmingai darbuojasi Donecko ir Sumų regionuose. Esu įsitikinęs, kad apginsime Ukrainą, veiksmingai užtikrinsime saugumą, o mūsų žmonės visada bus dėkingi prezidentui Trumpui, visiems amerikiečiams ir kiekvienam partneriui už paramą ir neįkainojamą pagalbą. Rusija privalo užbaigti šį karą, kurį pati pradėjo. Ir tikiuosi, kad kartu su Amerika ir draugais Europoje bendromis jėgomis priversime Rusiją sudaryti tikrą taiką“, – pabrėžė prezidentas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, pirmadienį Ovaliajame kabinete turėtų įvykti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas. Be to, tikimasi, kad kartu su V. Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose apsilankys Europos vadovai, kad aptartų galimybes užbaigti karą Ukrainoje.

