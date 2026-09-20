Pirminiais Rusijos duomenimis, Komunistų partija surinko 14,2 proc., ultranacionalistinė LDPR – 10,7 proc., o palyginti nauja partija „Naujieji žmonės“ – 9,7 proc. balsų. „Teisingoji Rusija“ surinko 6,6 proc. balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į Valstybės Dūmą.
Visos kadenciją baigiančiame parlamente atstovaujamos partijos laikomos lojaliomis Kremliui ir remia Rusijos karą prieš Ukrainą.
Karui besipriešinančiai partijai „Jabloko“ nebuvo leista dalyvauti tris dienas vykusiuose rinkimuose.
Demokratijos padėtį stebinčios organizacijos, Vakarų šalių vyriausybės ir Kremliaus oponentai pareiškė nelaikantys šių rinkimų nei laisvais, nei sąžiningais. Kritikai kaltina valdžią pašalinus iš rinkimų tikrąją opoziciją ir griežtai kontroliuojant šalies politinį gyvenimą.
Vis dėlto Kremlius šiuos rinkimus laiko svarbiu visuomenės paramos prezidento Vladimiro Putino tęsiamam karui prieš Ukrainą išbandymu. „Vieningosios Rusijos“ sąrašuose kandidatavo dešimtys šio karo veteranų.
Daugiau kaip du dešimtmečius Rusijos politikoje dominuojanti „Vieningoji Rusija“ rinkimus pasitiko šaliai patiriant didelį ekonominį spaudimą, ryškėjant nuovargio nuo karo požymiams ir didėjant visuomenės nepasitenkinimui.
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Net 1 milimetro nepasikeite, neoasuslinko I - demokratija . “ Komunizmas,,,, tesiasi ,,, gaila geru zmoniu!