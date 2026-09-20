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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos parlamento rinkimų farse – Putino partijos „pergalė“: paaiškėjo pirmieji rezultatai

2026-09-20 22:00 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 22:00
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Griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento „rinkimus“ laimėjo Kremliaus remiama partija „Vieningoji Rusija“ – Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis, ji surinko 49,4 proc. balsų.

Griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento „rinkimus“ laimėjo Kremliaus remiama partija „Vieningoji Rusija“ – Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis, ji surinko 49,4 proc. balsų.

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Pirminiais Rusijos duomenimis, Komunistų partija surinko 14,2 proc., ultranacionalistinė LDPR – 10,7 proc., o palyginti nauja partija „Naujieji žmonės“ – 9,7 proc. balsų. „Teisingoji Rusija“ surinko 6,6 proc. balsų, tad visos keturios partijos turėtų vėl patekti į Valstybės Dūmą.

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Visos kadenciją baigiančiame parlamente atstovaujamos partijos laikomos lojaliomis Kremliui ir remia Rusijos karą prieš Ukrainą.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Karui besipriešinančiai partijai „Jabloko“ nebuvo leista dalyvauti tris dienas vykusiuose rinkimuose.

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Demokratijos padėtį stebinčios organizacijos, Vakarų šalių vyriausybės ir Kremliaus oponentai pareiškė nelaikantys šių rinkimų nei laisvais, nei sąžiningais. Kritikai kaltina valdžią pašalinus iš rinkimų tikrąją opoziciją ir griežtai kontroliuojant šalies politinį gyvenimą.

Vis dėlto Kremlius šiuos rinkimus laiko svarbiu visuomenės paramos prezidento Vladimiro Putino tęsiamam karui prieš Ukrainą išbandymu. „Vieningosios Rusijos“ sąrašuose kandidatavo dešimtys šio karo veteranų.

Daugiau kaip du dešimtmečius Rusijos politikoje dominuojanti „Vieningoji Rusija“ rinkimus pasitiko šaliai patiriant didelį ekonominį spaudimą, ryškėjant nuovargio nuo karo požymiams ir didėjant visuomenės nepasitenkinimui.

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2026-09-21 06:43
Taip ir einasi per amzius tokie patys Rinkimai! Apsoliuciai Rusija skesta visuose sluoksniuose! Per prievarta privalai balsuoti uz Putina, kaip budavo uz Brezneva, Stalina ir tt. Nerasta normaliems zmonems geresnio gyvenimo. Skursta! Ibauginti ir rekauja uz - Putina! Tas pats uz bloga zodi- Tiurma! Taip ir tesiasi Oligarchu valdoma - Rusija!
Net 1 milimetro nepasikeite, neoasuslinko I - demokratija . “ Komunizmas,,,, tesiasi ,,, gaila geru zmoniu!
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Pasisekė rusams, ckhe ckhe
Pasisekė rusams, ckhe ckhe
2026-09-20 23:44
Karas vyks iki paskutinio ruso
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olo
olo
2026-09-21 08:07
Kažkodėl diktatoriams labai reikia tos rinkimų imitacijos. Net Š. Korėjoj rinkimai yra :)
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