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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos danguje – chaosas, lėktuvai turėjo apsisukti: atšauktas iškalbingas skaičius skrydžių

2026-10-29 18:14 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-29 18:14
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Maskvoje, Sankt Peterburge ir Ufoje šią parą buvo atidėta arba atšaukta daugiau nei 400 skrydžių, skelbia „Moscow Times“, remdamiesi „Baza“, „Fontanka“.

Evakuacija Maskvoje (nuotr. Telegram)

Maskvoje, Sankt Peterburge ir Ufoje šią parą buvo atidėta arba atšaukta daugiau nei 400 skrydžių, skelbia „Moscow Times“, remdamiesi „Baza“, „Fontanka“.

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Maskvos Šeremetjevo oro uoste buvo atidėta 149 skrydžių, o dar penki – atšaukti. Vnukovo oro uoste vėlavo 137 skrydžiai, o Domodedovo – 42, iš kurių vienas buvo atšauktas. Sankt Peterburgo Pulkovo oro uostui teko priimti 16 lėktuvų dėl apribojimų sostinės oro erdvėje. Oro uoste buvo atšaukti šeši skrydžiai, o 57 – vėlavo.

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Naktį į Maskvos sritį buvo paleista daugiau kaip 600 Ukrainos dronų, dauguma jų numušti, ketvirtadienį paryčiais pranešė Rusijos sostinės meras. 

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Maskvą puolė dronai, oro uostai apribojo skrydžius

Dronai puolė Rusijos sostinę Maskvą ir jos sritį. Dėl Vnukovo oro uoste įvestų apribojimų du iš Turkijos į Maskvą skridę lėktuvai buvo priversti grįžti atgal, pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA, remdamasis naujienų agentūra TASS ir skrydžių valdymo tarnybų informacija.

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Rusijos federalinė oro transporto agentūra „Rosaviacija“ apribojo lėktuvų atvykimą ir išvykimą Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostuose. Po valandos Žukovskio oro uoste apribojimai buvo panaikinti, tačiau kituose dviejuose oro uostuose leidimai priimti lėktuvus vis dar buvo suteikiami individualiai.

Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad buvo numušti 57 Maskvos link skridę dronai. Apie dronų keliamą grėsmę Maskvos srityje buvo paskelbta trečiadienį apie 22 valandą.

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ASTRA skaitytojai pranešė apie tris sprogimus netoli Naro Fominsko, už 56 km nuo Maskvos žiedinio kelio. Pasak jų, dronų garso nesigirdėjo, tačiau Kalugos srities kryptimi vienas po kito griaudėjo sprogimai.

Pranešta, kad iki 2:15 buvo numušti 74 Maskvos link skridę dronai.

Anksčiau pranešta, kad Rusijos Lipecko miestui buvo smogta raketomis. Pirminiais duomenimis, Novolipecko metalurgijos gamyklos teritorijoje kilo gaisras.

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