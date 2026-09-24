Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos ataka privertė Lenkiją imtis skubių veiksmų: „Turime įspėti savo partnerius Europoje“

2026-09-24 15:00 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 15:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijai ketvirtadienį surengus dar vieną ataką prieš Vakarų Ukrainą netoli Lenkijos sienos, šalis buvo priversta evakuoti pasienio kontrolės punktus ir paskelbti aukščiausią karinių orlaivių parengtį, pranešė „TVP World“.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. EPA/DAREK DELMANOWICZ
GALERIJA (23)

Rusijai ketvirtadienį surengus dar vieną ataką prieš Vakarų Ukrainą netoli Lenkijos sienos, šalis buvo priversta evakuoti pasienio kontrolės punktus ir paskelbti aukščiausią karinių orlaivių parengtį, pranešė „TVP World“.

REKLAMA
0

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas apie ataką kalbėjo po Varšuvoje vykusių derybų su Bulgarijos premjeru Rumenu Radevu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man kalbantis su premjeru Radevu, Rusija vėl atakavo Ukrainą netoli Lenkijos sienos. Evakavome Hrubešuvo ir Dorohusko pasienio kontrolės punktus. Ši padėtis reiškia, kad turime veikti nuosekliai ir įspėti savo partnerius Europoje, jog dabar yra sunkus metas ir kad turime gerai pasirengti artimiausiems mėnesiams“, – sakė D. Tuskas.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Lenkija pakėlė naikintuvus

Kaip rašė ELTA, Rusijai atakuojant Ukrainą, Lenkija ketvirtadienio rytą dukart pakėlė naikintuvus. Apie tai ryte pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė (DORSZ).

Abiem atvejais Vyriausybės saugumo centras (RCB) rytinių pasienio Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams išsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų