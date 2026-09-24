Rusijos ataka privertė Lenkiją imtis skubių veiksmų: „Turime įspėti savo partnerius Europoje“

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas apie ataką kalbėjo po Varšuvoje vykusių derybų su Bulgarijos premjeru Rumenu Radevu.
„Man kalbantis su premjeru Radevu, Rusija vėl atakavo Ukrainą netoli Lenkijos sienos. Evakavome Hrubešuvo ir Dorohusko pasienio kontrolės punktus. Ši padėtis reiškia, kad turime veikti nuosekliai ir įspėti savo partnerius Europoje, jog dabar yra sunkus metas ir kad turime gerai pasirengti artimiausiems mėnesiams“, – sakė D. Tuskas.
Lenkija pakėlė naikintuvus
Kaip rašė ELTA, Rusijai atakuojant Ukrainą, Lenkija ketvirtadienio rytą dukart pakėlė naikintuvus. Apie tai ryte pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė (DORSZ).
Abiem atvejais Vyriausybės saugumo centras (RCB) rytinių pasienio Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams išsiuntė perspėjimus trumposiomis žinutėmis.
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