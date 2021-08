Rusijoje – ŽIV epidemijos banga: Putinas draudžia švirkštų programą

Tačiau Rusijos vyriausybė priešinasi žalos mažinimui, pirmenybę teikdama griežtesnei narkotikų politikai, rašo politico.eu.

Didžioji idėja ir kodėl tai svarbu

Įgyvendinti žalos mažinimą per NVO, susiejant ŽIV prevencijos tarnybas su platesne palaikymo kampanija prieš Rusijos „karą su narkotikais“.

Rusijoje yra viena didžiausių ŽIV epidemijų pasaulyje. Apytiksliai 2–3 proc. gyventojų vartoja injekcinius narkotikus. Nuo 2000 m. nešvarūs švirkštai prisidėjo prie eksponentinio atvejų skaičiaus augimo. Pasak oficialios statistikos, mažiausiai 1,1 proc. rusų gyvena su virusu, ir tai tikriausiai nepakankamai įvertina tikrąją problemos apimtį.

Nors žalos mažinimas kadaise buvo prieštaringa tema, dauguma pasaulio sveikatos politikos ekspertų dabar ją palaiko. Nors būtų idealu, kad žmonės atsisakytų narkotikų, dabar reikia imtis skubesnių priemonių ir pasiūlyti jiems saugius vartojimo būdus, o ne didinti susirgimų ŽIV, hepatitu ir kitomis ligomis, kurios plinta dalijantis adatomis, skaičių. UNAIDS – JT programa, skirta kovai su liga – pritaria narkotikų dekriminalizavimui, teigdama, kad stigma ir bausmės baimė trukdo žmonėms gauti reikalingą pagalbą.

Rusijos vyriausybė priešinasi šiam požiūriui. Ji nori, kad būtų griežtai ribojami narkotikai ir vykdomos griežtos gydymo programos.

Injekciniai narkotikai praėjusiais metais sudarė apie trečdalį Rusijos ŽIV atvejų (palyginti su vos 12 proc. visame pasaulyje). Tiesa, skaičius sumažėjo – 2016 m. jie sudarė 50 proc. ligos atvejų, tačiau tai nebūtinai yra geros naujienos. ŽIV atvejų apskritai daugėja ne tik tarp pažeidžiamų grupių, tokių kaip narkotikų vartotojai ir gėjai. 6 iš 10 atvejų priskirtini heteroseksualiam seksui.

Rusijos politiniai sprendimai ir požiūris į ŽIV ir narkotikus daro blogą įtaką kaimyninėms valstybėms. Kaimynės Ukrainos programa, pagal kurią narkomanai, priklausomi nuo opioidų, gydomi metadonu, buvo laikoma pavyzdžiu šiam regionui. Tačiau kai Maskva 2014 m. aneksavo Krymą, Rusija uždraudė Ukrainos programą, o tai sukėlė mirtinas pasekmes. Kazachstane Kremliaus įkvėpta anti-metadono propaganda yra įsišaknijusi, teigia Michelis Kazatchkine‘as, UNAIDS specialusis patarėjas Rytų Europai ir Centrinei Azijai. Rusijos sveikatos ministerija neatsakė į prašymą duoti interviu.

Andrejaus Rylkovo fondo direktorė Anya Sarang teigė, kad oficialus priešinimasis žalos mažinimui yra dalis prezidento Vladimiro Putino pasipriešinimo liberalesnėms Vakarų vertybėms. Taigi, jos Maskvoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija bando pakeisti nuomonę tiek Kremliuje, tiek Rusijos pagrindinėje dalyje, teikdama žalos mažinimo paslaugas ir kurdama žmogaus teisių bylą prieš karą su narkotikais. Kadangi opioidų krizės sukėlė ŽIV paūmėjimą dviejose Vakarų šalyse, JAV ir Škotijoje, fondo veikla tapo aktuali ir visame pasaulyje.

Kaip jie tai padarė

Andrejaus Rylkovo fondas įsteigtas 2009 m., tuo metu, kai Rusijos ŽIV prevencija priėjo lūžio tašką.

2000-ųjų viduryje Rusijos Federacijoje veikė apie 80 žalos mažinimo programų, kurias dažnai tyliai rėmė Rusijos sveikatos apsaugos ministerija ir finansavo Pasaulinis kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondas. Tada, 2006-aisiais, Rusija paskelbė, kad pati mokės už ŽIV paslaugas, ir kad jai nebereikia Pasaulinio fondo pagalbos.

Tais pačiais metais V. Putinas pasakė kol kas vienintelę kalbą apie kovą su AIDS. Tai rodė pokyčius politikoje. „Mūsų užduotis yra skatinti sveiką gyvenimo būdą ir stiprinti supratimą apie moralinių vertybių svarbą“, – sakė jis.

Netrukus Rusijoje ėmė nykti žalos mažinimo paslaugos. A. Sarang ir kiti ilgamečiai ŽIV informavimo specialistai nusprendė, kad jiems reikia naujo tipo organizacijos, kuri apimtų tiek paslaugų tiekimą, tiek palaikymą, propagavimą ir advokatavimą.

Pinigai ir aiški žinutė. Fondas pirmuosius reikmenis nusipirko už 15 000 JAV dolerių, kuriuos padovanojo jau miręs amerikietis rėmėjas. Norėdama sukelti susirūpinimą tiek namuose, tiek užsienyje, A. Sarang išplatino žiaurią Kostya Proletarsky istoriją, kuri buvo adaptuota animaciniam dokumentiniam filmui.

Prieš pat mirtį nuo tuberkuliozės – pagrindinės sergančiųjų AIDS mirties priežasties Rusijoje – K. Proletarsky ieškojo, kas jam galėtų padėti su priklausomybe nuo narkotikų, tačiau jam sekėsi sunkiai. Kalėjime jam buvo atsisakyta skirti antiretrovirusinius preparatus ir jis buvo priverstas kvėpuoti amoniaku. Jis taip pat užsikrėtė tuberkulioze, kuri jį pražudė.

Be leidimo. Adatų mainai nebuvo techniškai neteisėta praktika. Tačiau kitos nevyriausybinės organizacijos to nemėgino daryti be aiškaus vyriausybės leidimo. Andrejaus Rylkovo fondo komanda nusprendė tiesiog imtis to ir spręsti iškilusias problemas. Jų finansavimo bazė ir savanorių būriai augo.

Bylos kūrimas. Fondo svetainė tapo įtariamų žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su kova prieš narkotikus, dokumentų rinkiniu. Fondas apmokė policiją ir rengė ekskursijas žurnalistams, siekiant pagerinti jų žinias apie narkotikų politiką. Strateginiai ginčai Europos žmogaus teisių teisme išryškino keblias istorijas, įskaitant motinos bylą, kuri dėl narkotikų vartojimo prarado trijų vaikų globą, nors nebuvo nustatyta, kad ji neprižiūri savo vaikų.

Kaip sekasi fondui

Šiandien Andrejaus Rylkovo fondui nuolat grasinama baudžiamaja atsakomybe.

Užsienio agentūros. Didelė problema iškilo 2016 m., kai Andrejaus Rylkovo fondas ir kelios kitos ŽIV organizacijos buvo priverstos registruotis kaip „užsienio agentūros“.

Užsienio agentūrų taisyklė prieš ketverius metus buvo sukurta politinėms grupėms ir NVO, kurios gauna užsienio finansavimą. Kritikai teigė, kad tikrasis reikalavimo tikslas buvo parklupdyti pilietinę visuomenę. Nukentėjusios grupės turi pateikti naujų dokumentų rinkinius ir pažymėti visus pranešimus, net individualius įrašus socialiniuose tinkluose, kaip užsienio agentūros teikiamus pranešimus. Jei to nepadaro, gali sulaukti griežtų baudų. Fondas turėjo nutraukti sėkmingas programas, tokias kaip policijos pareigūnų mokymai. Galimybė naudotis vyriausybės dotacijomis buvo nutraukta. Advokatai patarė fondui užsidaryti.

Didelės baudos. Fondui nuolat gresia didžiulės rinkliavos už nedidelius pažeidimus, pavyzdžiui, atsitiktinę nuorodą į dabar jau uždrausto Atviros visuomenės fondo ataskaitą. Prieš kelerius metus fondo svetainėje buvo paskelbti įspėjimai apie naujų narkotikų susidūrimą su griežtais narkotikų politikos įstatymais, už ką fondui buvo skirta 10 000 eurų bauda. A. Sarang nerimavo, kad jiems teks nutraukti savo veiklą, tačiau visuomeninis finansavimas (didžioji parama buvo skiriama pačių rusų) parodė, kad fondas turi tvirtą visuomenės palaikymą. Pasaulinis kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondas pastaraisiais metais atkūrė finansavimą Andrejaus Rylkovo fondui ir kitoms Rusijos ŽIV nevyriausybinėms organizacijoms dėl negaunamos paramos iš vyriausybės.

Visada kas nors užkliūna. Galų gale svetainė tapo per didele atsakomybe. Paskutinio grasinimo auditu ir baudomis praėjusiais metais fondas sulaukė iš Rusijos parlamento saugumo komiteto vadovo, kurį supykdė ataskaita, pabrėžianti neproporcingą COVID-19 poveikį žmonėms, kurie yra priklausomi nuo narkotikų. Nuo to laiko iš svetainės buvo pašalinta visa informacija apie žalos mažinimo paslaugas, narkotikų politikos ataskaitas ir dokumentus apie žmogaus teisių pažeidimus. Aukojimo puslapis išliko.

Tik vienas dalykas sugebėjo nutraukti Andrejaus Rylkovo fondo darbą – ir tai nebuvo vyriausybė. Šį mėnesį smarkiai išplitus koronaviruso atmainai delta, jiems teko 2 savaitėms pristabdyti veiklą.

A. Sarang teigimu, fondas aptarnauja 3000–4000 žmonių per metus. Be ŽIV sergančiųjų, apie 700 žmonių pranešė, kad vartojo Andrejaus Rylkovo fondo platinamą naloksoną opioidų poveikiui blokuoti.

A. Sarang taip pat įsitikinusi, kad fondo palaikymas skatina Rusijos visuomenę norėti humaniškesnės narkotikų politikos.

Alternatyvus atvejo tyrimas: Humanitarinių veiksmų fondas

Andrejaus Rylkovo fondas nėra vienintelė adatų mainų tarnyba Rusijoje. Sankt Peterburge jau 20 metų veikia, nors ir ramiau, Humanitarinių veiksmų fondas.

Dar visai neseniai atrodė, kad teikiant tik paslaugas (be advokatavimo / propagavimo) rečiau susikertama su vyriausybe. Tačiau tai pasikeitė praėjusiais metais, kai Humanitarinių veiksmų fondas taip pat buvo įtrauktas į užsienio agentūrų sąrašą. (Humanitarinių veiksmų fondo atstovai teigė, kad jie negali suteikti interviu anglų kalba iki nustatyto termino, ir, atsižvelgiant į aplinkybes, jie yra nutraukę daugumą išorinių ryšių.)

Nepaisant to, atrodo, kad jų darbas skatina keisti politiką bent jau vietos lygiu, pažymėjo M. Kazatchkine‘as. Sankt Peterburgo valstybinėje AIDS ligoninėje taip pat yra nedidelis biuras, kuriame siūlomi švarūs švirkštai.

Ką vertėtų įsiminti

Andrejaus Rylkovo fondo darbuotojams politinė jų darbo dalis vis dar yra pagrindinė, net jei ji sukuria daugiau kliūčių – o Humanitarinių veiksmų fondo įtraukimas į užsienio agentūrų sąrašą tai tik įrodo. Tačiau, pasak A. Sarang, fondas retai planuoja daugiau nei metus į priekį, o svarbiausia šiuo metu – imtis priemonių asmeniniam saugumui užtikrinti. (Pati A. Sarang gyvena Olandijoje – tai buvo sprendimas, kuris iš pradžių nebuvo susijęs su fondo darbu, tačiau dabar tapo dar viena apsisaugojimo priemone.)

Dalyvavimas platesniame judėjime prieš griežtą narkotikų politiką taip pat yra svarbus fondo iškilimo veiksnys, teigė A. Sarang. Pagalba kuriant bendruomenę, siekiančią tvirtesnių demokratinių teisių, sukuria daugiau erdvės jiems laisvai veikti.

Atrodo, kad Kremlius yra labiau pasiryžęs vesti socialiai konservatyvų ŽIV prevencijos kursą. Praėjusį mėnesį jis pradėjo paskutinį bandymą pašalinti kalbą apie žalos mažinimą (ir apie kitus dalykus) iš JT deklaracijos dėl kovos su ŽIV. Galiausiai Rusija privertė balsuoti ir atsisakė paremti pareiškimą – precedento neturintį sutarimo pažeidimą.

M. Kazatchkine'as, buvęs Pasaulinio kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondo vadovas, apgailestavo, kad net ir ŽIV gydytojai, matydami žalos mažinimo naudą, nepaprieštarauja vyriausybei.

Ar bylos ir bendruomenės sukūrimas vietos lygiu gali greitai pakeisti nacionalinę politiką, ar Rusijos žalos mažinimo NVO bus tiesiog uždarytos prieš pateikiant savo poziciją?