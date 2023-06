Rusijoje vietinių skrydžių kainos pakilo aukščiausiai per daugiau nei du dešimtmečius

Pažymima, kad vietinio oro susisiekimo kaina pakilo aukščiausiai 2000-ųjų, kai „Rosstat“ pradėjo ją stebėti, o ankstesnis rekordas buvo užfiksuotas 2010 metų rugpjūtį – 74,95 euro.

Per pirmus penkis šių metų mėnesius vietiniai skrydžiai Rusijoje pabrango 32 procentais.

Didžiausių šalies aviakompanijų – „Aeroflot“ ir S7 – atstovai reikšmingą oro susisiekimo pabrangimą paaiškino išaugusiomis pridėtinėmis išlaidomis, ypač degalams, taip pat valstybės subsidijų išnaudojimu, kuriomis, prasidėjus karui Ukrainoje, buvo siekiama užkirsti kelią galimam bilietų kainų kilimui.

Be to, anot RBK pašnekovų, kainoms įtakos turėjo Rusijai įvestos tarptautinės sankcijos. Aviakompanijos, bandydamos apeiti ribojamąsias priemones, atsarginių dalių lėktuvams ieškojo per trečiąsias šalis, o tai neabejotinai atsiliepė bilietų kainoms. Jų augimui taip pat įtakos turėjo priverstinis Rusijos oro vežėjų persiorientavimas į vidaus rinką, netekus galimybių skraidinti gerokai pelningesniais maršrutais į Vakarų valstybes.