Rusijoje vienas po kito atšaukiami Gegužės 9-osios paradai – negali susitaikyti su pralaimėjimu

Pasak britų žvalgų, paradai atšaukiami dėl didžiulių rusų nuostolių Ukrainoje. Tiesa, kaip sako patys regionų, pavyzdžiui, Kursko ar Belgorodo, vadai, iškilmės atšaukiamos „saugumo sumetimais“, pasienio su Ukraina regionuose nenorint išprovokuoti konfliktų.

Kai kurie Rusijos miestai, esantys toliau nuo Ukrainos, patvirtino, kad planuoja švęsti Pergalės dieną.

„Skirtingi regionų sprendimai išryškina jautrų Kremliaus komunikacinį iššūkį. Putinas „specialiąją karinę operaciją“ grindžia sovietų patirties Antrajame pasauliniame kare dvasia“, – pastebi britų žvalgai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SVyeIJPUC4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YXX1fNpkdM