„Europai reikia perduoti paprastą žinią: jūs gausite branduolinį smūgį, jeigu ruošitės kurti kokį nors NATO taikdarių kontingentą ir įvesti jį (į Ukrainą). Tai bus branduolinis karas, – skelbė politologu pristatomas Sergejus Michejevas. – Neliks per pusę sekundes nieko iš Varšuvos“.

Tuomet jis „prisiminė“, kad Kaliningrade „yra problemų pasienyje“: „Gal kyla klausimas dėl koridoriaus sausuma iki Kaliningrado?“

Jam antrino ir Rusijos propagandos veidas V. Solovjovas: „Jeigu jau iki Padniestrės (yra), tai ir į kitą pusę...“

„Lietuva ir Lenkija elgiasi pernelyg įžūliai, – tęsė vienas iš laidos „ekspertų“. – O su jais galima susitvarkyti greičiau negu su Ukraina. Lokali karinė operacija yra paprastesnė negu tai, ką mes sumąstėme Ukrainoje“.

