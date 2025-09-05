Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje – nauja iniciatyva: grįžę iš Ukrainos okupantai vaikus mokytų „tradicinių Rusijos vertybių“

2025-09-05 22:43
2025-09-05 22:43

Rusijos Federacijos Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas siūlo suteikti Ukrainoje kariavusiems okupantams galimybę dėstyti visose Rusijos mokyklose, rašo „The Moscow Times“.

Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)
11

Rusijos Federacijos Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas siūlo suteikti Ukrainoje kariavusiems okupantams galimybę dėstyti visose Rusijos mokyklose, rašo „The Moscow Times".

0

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Susitikimo su Kubanės valstybinio universiteto studentais ir dėstytojais Krasnodare metu jis prisiminė, kad jo mokyklos laikais karinį rengimą ir darbą vedė Didžiojo Tėvynės karo (taip ruso fašistai vadina antrąjį pasaulinį karą – aut. past.) veteranai, kurie, pasak parlamento pirmininko, „turėjo didelę įtaką rusų pasaulėžiūrai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar, V. Volodino nuomone, panašų vaidmenį turėtų atlikti „specialiosios karinės operacijos“ (o taip okupantai vadina Kremliaus pradėtą karą Ukrainoje – aut. past.) dalyviai.

„Norėčiau, kad kiekvienoje mokykloje būtų toks mokytojas. Visi vaikinai, dalyvaujantys specialiojoje karinėje operacijoje, yra herojiški ir patriotiški. Jie nusprendė ginti šalį, ginti mus visus. Todėl svarbu, kad šalis jais pasirūpintų“, – sakė V. Volodinas, pabrėždamas, kad karo dalyvių „savybės“ turi būti reikalingos mokant vaikus, nes „vaikams tai svarbu“.

REKLAMA

Praktika įtraukti „karo veteranus“ į pedagoginę veiklą Rusijoje jau egzistuoja, bet kol kas nėra masinio pobūdžio. Pagal „Novaja gazeta Europa“, 2025 m. kovo mėn. Rusijos mokyklose dirbo ne mažiau kaip šimtas Ukrainos invazijos dalyvių.

Be to, 40 proc. švietimo įstaigų reguliariai rengia susitikimus su kariais – nuo karo pradžios surengta daugiau kaip 40 tūkst. „klasės valandėlių“ apie kasdienį gyvenimą fronte, įskaitant pirmaklasius.

Nuo 2026–2027 mokslo metų okupantų mokyklose bus įvestas naujas dalykas – „Rusijos dvasinė ir moralinė kultūra“. Kaip paaiškino Švietimo ministerija, jo tikslas – formuoti pasaulėžiūrą, pagrįstą „tradicinėmis Rusijos vertybėmis“. Kurso metu mokiniai studijuos „specialios karinės operacijos“ dalyvių biografijas, kurių pavyzdžiu vaikai turės „įtvirtinti kūrybines vertybes“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

