Rusijoje FSB sudaro „juoduosius sąrašus“: pasinaudojo nulaužta „Protingo balsavimo“ duomenų baze

„Kur tu ****** (pakliuvai)? Visi tik apie tave kalba. Generolas paskambino, įvardijo tavo pavardę. Įsakė skubiai tave atleisti", – tokius žodžius išgirdo Dmitrijus Ivanovas, kuris sulaukė skambučio iš personalo skyriaus.

32 metų policijos pareigūnas, 10 metų dirbęs Voronežo srities miestuose ir kaimuose ir straipsnyje prašęs pakeisti jo tikrąjį vardą, prisimena, kaip suglumęs nuėjo į skyrių. Ten išgirdau: „Arba išeik savo noru, arba, žinoma, gali pasilikti, bet atrodo, kad tau neleis dirbti“.

Kartu su policijos viršininku jie pradėjo rūšiuoti variantus: „Gal įvyko avarija?“, „Paslėpė kokią nors avariją?“, „Kažkas parašė skundą?“, „Ar seka Navalną socialiniuose tinkluose?“ „Na, eik, už tai gali skirti griežtą papeikimą, ne daugiau“, – nukirto paskutinį variantą viršininkas. Tačiau iki 18:00 paprašė paduoti prašymą atleisti savo noru, ant stalo.

Tą pačią dieną iš Voronežo policijos per vieną valandą išėjo dar šeši žmonės, neketindami niekur išvykti, sako Ivanovas. Viena tyrėja atsisakė rašyti pareiškimą – kitą dieną pas ją atvyko skyriaus komisija, dėl to tyrėja buvo atleista šalių susitarimu.

„Vėliau per trečiuosius asmenis štabe sužinojau, kad mane išmetė, kaip jie sakė, „dėl politinių pažiūrų“, – sako Ivanovas.

„Buvo aišku, kad viršininkai bijojo dėl savo užpakalių, jiems nerūpėjo personalas. Mano vadovas tuo metu atostogavo ir man asmeniškai net neskambino, bendravo per personalo skyrių. Nepykstu, įsižeidžiau. Žinai kokie žmonės ten dirba... Jie vairuoja neblaivūs, ima kyšius, yra žmonių kurie vartoja narkotikus ir jie lieka nenubausti... Ir mane per valandą atleido dėl to, kad seku Navalno paskyrą socialiniuose tinkluose. Dėl to įsižeidžiau. Matyt, Putinas tikrai panikuoja ir visko bijo. Ir gaila, kad Antikorupcijos fondo duomenų bazė buvo nulaužta (Antikorupcijos fondas pernai Rusijoje buvo likviduotas ir pripažintas ekstremistine organizacija)“, – kalbėjo jis.

Gruodį Dmitrijus Voroneže įsidarbino apsaugininku. Naujo policijos pareigūno, kuris jį pakeistų, kol kas nerado. Sumuštus, apiplėštus ir girtus žmones kaimyniniame rajone priima Ivanovo kolega – dabar jis turi tris patruliavimo apylinkes, o ne dvi.

Policijos departamentams visoje Rusijoje dabar trūksta 60–80 proc. darbuotojų, sako operatyvininkas Andrejus Koriajevas iš Nižnij Tagilo. Jis taip pat buvo atleistas iškart po Naujųjų metų švenčių. Koriajevas, kaip ir Ivanovas, nėra pasirengęs apie tai kalbėti savo vardu.

„Dabar iš draugų žinau, kad taip yra dėl to, kad buvau Navalno sekėju. Tačiau sausį visi tylėjo apie priežastis. Visiškas slaptumas, viršininkai taip pat nežinojo, kas vyksta. Jie pakvietė mane, nuvedė nuošalin ir paklausė, ką aš padariau. Personalo skyrius uždarinėjo duris, buvo girdėti šnabždesiai apie tai, ką aš galėjau padaryti“, – prisimena jis.

Pasitraukusiųjų bylas nagrinėja tie, kurie liko. „Maskvos viršininkai negalvojo, kur močiutės kreipsis su skundais dėl girtuoklių. Žmonės kaltina policiją, kad ji neturi laiko prižiūrėti pedofilų, bet nėra tiek pareigūnų, kad galėtų juos susekti. Dabar personalo trūkumas yra didžiulis“, – sako vienas iš buvusių policininkų.

Dabar Koriajevas net džiaugiasi, kad pasitraukė. „Dirbdavau kiek tik galėjau, darbas buvo psichologiškai varginantis. Vadinasi, valstybei tokių žmonių nereikia. Dabar su žmona ketiname išvykti“, – sako jis.

Tarp policijos pareigūnų yra daug Navalno sekėjų

Jei gruodį televizijos kanalas „Dožd“ (įtrauktas į „užsienio agento“ funkcijas atliekančių žiniasklaidos priemonių registrą) pranešė apie 10 policijos pareigūnų, priverstų pasitraukti dėl patiktukų Navalnui, tai vasarį jų jau buvo apie šimtus, įsitikinę BBC šaltiniai, dirbantys Vidaus reikalų ministerijoje (jie kalbėjo anonimiškai, nes neturi teisės komentuoti).

Tikslių duomenų apie visus regionus nėra. Pavyzdžiui, Volgograde, BBC duomenimis, iš darbo turėjo išeiti 17 darbuotojų. Jaroslavlio srityje nenoriai išėjo daugiau nei 30 žmonių, Permėje – 22 darbuotojai, Tomsko srityje – beveik 30, po 5-15 žmonių Kalugos, Voronežo, Sverdlovsko ir Tiumenės srityse.

Prašymo atleisti iš darbo savo noru nepateikė vienetai. Nė vienas iš BBC kalbintų policijos pareigūnų nesiruošia bylinėtis.

Kai kurie žmonės mano, kad juos sukompromitavo paspausti patiktukai po Navalno įrašais, kiti – kad jiems „buvo įsakyta išeiti, nes žiūrėjo filmą apie „Putino rūmus“, dalis netekusių darbo išvis nėra užsiregistravę socialiniuose tinkluose, jie buvo atleisti, kadangi diskutavo apie antikorupcinius tyrimus pokalbiuose.

Visi BBC pašnekovai turi tik vieną bendrą bruožą – jų elektroninio pašto adresai buvo projekto „Protingas balsavimas“ dalyvių duomenų bazėje. 2021 m. birželį į duomenų bazę buvo įsilaužta, o duomenys buvo pardavinėjami internete. Antikorupcijos fondas teigia, kad A. Navalno šalininkų elektroninio pašto adresų sąrašus įkėlė buvęs jų darbuotojas Fiodoras Gorožanka, o prezidento administracijos darbuotojai juos paskelbė į viešumą. Gorožanka savo kaltės nepripažįsta. Navalno bylos nagrinėjime teisme jis buvo kaltinimo liudytojas, tačiau vėliau, jis atsiėmė tyrimo metu duotus parodymus. Gorožanka teigė patiriantis spaudimą, todėl jis paliko Rusiją.

„Nėra jokio esminio būdo apsaugoti duomenis nuo viešai neatskleisto asmens, kuris teisėtai turi prieigą prie jų, – BBC sakė A. Navalno bendražygis Leonidas Volkovas. – Prisiimdami atsakomybę už savo klaidą, primename visiems, kad nereikia kaltinti aukos."

A. Navalno šalininkus ir nelegaliai atleistus policijos pareigūnus jis vadina Kremliaus aukomis.

„Manęs visiškai nestebina, kad bazėje yra policijos pareigūnų, mano patirtis bendraujant su policijos pareigūnais per daugybę sulaikymų ir areštų rodo, kad tarp jų, yra daug (Navalno) pasekėjų, kaip ir bet kurioje kitoje profesinėje aplinkoje“, – tęsia Volkovas.

Jis mano, kad būtina suteikti pagalbą tiems, kurie buvo atleisti ir persekiojami dėl politinių pažiūrų.