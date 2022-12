Kaip rašo NEXTA, Magadane, Rusijoje, nuo stogo nuslydo sniegas ir ledo gabalai, kurie nukrito ant 8-erių metų vaiko ir jį pražudė.

Teigiama, kad vietos policija iškėlė bylą pagal straipsnį „Mirties sukėlimas dėl neatsargumo“.

In #Magadan, snow and ice that fell from a roof killed an eight-year-old child. A criminal case has been initiated under the article "Causing death by negligence". pic.twitter.com/1rYOyvDFz5