Rusijai prireiks denacifikacijos proceso, kaip buvo Vokietijoje – Ukrainos diplomatas

„Obozrevatel“ cituojamas Ukrainos diplomatas pažymėjo, kad Rusijai yra būtina atgailauti vokiečių pagrindu – ji turi įrodyti savo pačios civilizuotumą ir demokratines vertybes.

„Todėl, kad atgaila, per kurią perėjo Vokietija, – tai puikus pavyzdys to, per ką turėtų pereiti Rusija, jeigu kažkas tikisi, kad Rusijos Federacija gali būti civilizuota ir demokratiška“, – paaiškino O. Makejevas.

Pasiuntinys taip pat pažymėjo, kad žmonės Vokietijoje jau pradėjo suprasti, kas iš tiesų vyksta Ukrainoje – tai yra visų rusų karas, o ne tik diktatoriaus Vladimiro Putino.

„Svarbi transformacija įvyko formuluotėse ir žodžiuose. Daugelis vokiečių dar prieš kelis mėnesius kalbėjo, kad karas Ukrainoje – ne rusų, o Putino karas. Tai jau keičiasi, ir mes nuolat apie tai kalbame. Tai ne Putinas žudo, ne Putinas prievartauja, ne Putinas kankina – tai rusai“, – paaiškino jis.

Kiek anksčiau analogišką idėja dėl Rusijos denacifikavimo pasiūlė ir buvęs šalies parlamentaras Genadijus Gudkovas, pareiškęs, kad po V. Putino režimo griūties Rusijoje bus būtina surengti denacifikavimą ir „iškvailinimą“.